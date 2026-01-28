Der Lebensmittelhersteller Orior erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von rund 623 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim organischen Wachstum sei ein Wert von -1,5 Prozent erreicht worden, womit die zuvor kommunizierte Guidance von -2 Prozent bis -4 Prozent übertroffen wurde. Der bereinigte EBITDA wird laut den Angaben innerhalb der Prognose von 5,9 Prozent bis 6,3 Prozent des Nettoumsatzes erwartet.