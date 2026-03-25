Damit richtet sich Orior neu aus. Das Ziel ist eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum. Das Unternehmen will seinen Fokus stärker auf Ernährungslösungen in den Bereichen Gesundheit und Betreuung richten. Zielgruppen seien neben älteren Menschen zunehmend auch jüngere Generationen. Das Unternehmen positioniert sich als integrierter Anbieter für Detailhandel und Gastronomie mit Frischmenüs und Menükomponenten, Frisch-Pasta, biologischen Säften, Terrinen und Pasteten, Convenience sowie Tessiner Charcuterie inklusive Salami.