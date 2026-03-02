Die Transaktion fand den Angaben zufolge bereits am per 25. Februar 2026 statt. Der Kaufpreis für die übernommenen 81 Prozent lag im mittleren einstelligen Millionenbereich. Mit dieser Transaktion stärke die Gruppe ihre Position im Premium-Segment Frischpasta.
Der Zukauf bringt laut Orior zusätzliche Umsätze mit Drittabnehmern in Europa im tiefen einstelligen Millionenbereich. Gaetarelli mit rund 30 Mitarbeitenden bleibe ein eigenständiges Unternehmen und werde künftig von der Business Unit Pastinella geführt.
