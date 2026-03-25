Der Entscheid sei «im gegenseitigen Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen hinsichtlich der Führungsstruktur» gefallen.
Ebenfalls den Hut nach über 18 Jahren nimmt Konzernleitungsmitglied Milena Mathiuet, die als Chief Corporate Affairs Officer amtet. Mathiuet will die laufende Berichts- und Generalversammlungssaison noch begleiten und danach die Gruppe verlassen, wie es weiter hiess. Die Aufgaben im Bereich Investor Relations sollen anschliessend von Finanzchef Sacha Gerber übernommen werden.
Der Rücktritt des langjährigen CEO Daniel Lutz Ende 2024 hatte das Unternehmen in eine Übergangssituation gebracht. Die mit Umsatzschwäche und hoher Verschuldung kämpfende Lebensmittelgruppe wird derzeit von Monika Friedli-Walser in einer Doppelrolle als Verwaltungsratspräsidentin und CEO geführt. Sie leitet Orior seit Mai 2025 operativ, nachdem sie im Frühling bereits das Verwaltungsratspräsidium übernommen hatte.
Wie lange sie beide Mandate noch so ausüben wird, war weiter unklar. Orior machte in der Mitteilung am Mittwoch dazu keine Angaben. Im vergangenen Sommer erklärte die Chefin, sie werde die operative Führung abgeben, sobald eine geeignete Person gefunden sei. Friedli-Walser betonte, dass sie die grossen Restrukturierungsschritte selbst umsetzen wolle, bevor ein Nachfolger antrete.
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(AWP)