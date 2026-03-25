Wie lange sie beide Mandate noch so ausüben wird, war weiter unklar. Orior machte in der Mitteilung am Mittwoch dazu keine Angaben. Im vergangenen Sommer erklärte die Chefin, sie werde die operative Führung abgeben, sobald eine geeignete Person gefunden sei. Friedli-Walser betonte, dass sie die grossen Restrukturierungsschritte selbst umsetzen wolle, bevor ein Nachfolger antrete.