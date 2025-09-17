Im Rahmen der Kooperation sollen die jeweiligen Expertisen der beiden Unternehmen kombiniert werden, um flexible Portfoliolösungen für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse zu entwickeln, teilte Partners Group am Mittwoch mit. Die Kooperation mit PGIM sei ein weiterer Schritt, um den Zugang zu privaten Märkten für ein breiteres Kundenspektrum zu öffnen. Zu finanziellen Details der Zusammenarbeit werden in der Meldung keine Angaben gemacht.