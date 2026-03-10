Das Exposure sowohl in Private Credit als auch im Software-Sektor sei gemessen am Vermögen sehr gering. Das entsprechende Engagement sei bewusst reduziert worden, und auch wenn es zum totalen Markteinbruch kommen sollte, sei der Effekt auf Partners Group gering. Vielmehr dürften die Beteiligungen, welche man in diesem Bereich halte, vom Rückenwind durch die KI-Entwicklungen profitieren.