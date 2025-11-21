Zudem seien Aktien von Esentia im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA und auch ausserhalb der USA verkauft worden, so die Mitteilung weiter. Die Aktie wird an der mexikanischen Börse nun unter dem Kürzel «ESENTIA» gehandelt. Nach dem IPO und unter der Annahme, dass die Option zum Kauf zusätzlicher Aktien nicht ausgeübt wird, halten mit Partners Group verbundene Fonds immer noch rund 70 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Esentia-Stammaktien.