Die Kapitalanlagegesellschaft verzeichnete eine breite Investorenbasis aus Europa, Asien-Pazifik und den USA, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei stammte rund ein Drittel der neuen Zusagen aus Märkten ausserhalb von Europa. Die grössten Einzelzusagen seien dabei von Investoren aus dem Raum Asien-Pazifik gekommen. Ferner hätten sich auch Partner und Mitarbeiter der Partners Group sowie verbundene Unternehmen beteiligt.