Die KI-Lösungen für die Versicherungsmaklerin wurden gemeinsam mit der ebenfalls zum Portfolio von Partners Group gehörenden IT-Dienstleisterin Version 1 entwickelt. Partners Group sieht die Zusammenarbeit der beiden Portfoliounternehmen als Beispiel dafür, wie sich durch KI-gestützte Synergien zusätzlicher Unternehmenswert schaffen lässt.