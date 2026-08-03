Die KI-Lösungen für die Versicherungsmaklerin wurden gemeinsam mit der ebenfalls zum Portfolio von Partners Group gehörenden IT-Dienstleisterin Version 1 entwickelt. Partners Group sieht die Zusammenarbeit der beiden Portfoliounternehmen als Beispiel dafür, wie sich durch KI-gestützte Synergien zusätzlicher Unternehmenswert schaffen lässt.
FRP und Version 1 wurden beide 2022 von Partners Group übernommen. Seither haben beide Unternehmen ihren Umsatz nach Angaben des Asset Managers jeweils verdoppelt.
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(AWP)