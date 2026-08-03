Der finanzielle Effekt für Partners Group beläuft sich laut einer Mitteilung vom Montag auf 120 Basispunkte, was rund 10 Millionen US-Dollar auf Stufe EBITDA entspricht. Die KI-Lösungen für die Versicherungsmaklerin wurden gemeinsam mit der ebenfalls zum Portfolio von Partners Group gehörenden IT-Dienstleisterin Version 1 entwickelt.