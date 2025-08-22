Das US-amerikanische Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung personalisierter orthopädischer Implantate. restor3d hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 104 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln generiert, wie Partners Group am Freitag mitteilte. Davon entfallen 65 Millionen auf die Partners Group und 39 Millionen auf bestehende Teilhaber.