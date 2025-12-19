Der Windpark hat eine Grösse von 242 Megawatt und befindet sich im australischen Bundesstaat Victoria. Partners Group habe Ararat von der späten Entwicklungs- und Bauphase bis zur vollständigen Inbetriebnahme begleitet. Es handle sich um einen der grössten Windparks in Australien, der Energie für rund 120'000 Haushalte erzeuge.