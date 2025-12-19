Der Windpark hat eine Grösse von 242 Megawatt und befindet sich im australischen Bundesstaat Victoria. Partners Group habe Ararat von der späten Entwicklungs- und Bauphase bis zur vollständigen Inbetriebnahme begleitet. Es handle sich um einen der grössten Windparks in Australien, der Energie für rund 120'000 Haushalte erzeuge.
Mit dem Verkauf der Beteiligung ziehe sich Partners Group vollständig aus seinem Windkraftportfolio in Australien zurück, heisst es weiter. Finanzielle Details zum Deal wurden keine kommuniziert.
cg/to
(AWP)