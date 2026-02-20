Keine Abflüsse aus offenen Fonds

Entwarnung gibt das Schweizer Finanzunternehmen in der Mitteilung nun auch betreffend der eigenen offenen Fonds: Unter ihren über 30 Evergreen-Fonds - also Investmentfonds ohne Laufzeitbeschränkung - seien nur drei Private-Credit-Fonds. Diese machten weniger als 3 Prozent der verwalteten Vermögen von Partners Group aus. Keiner dieser Fonds hab bisher im Jahr 2025 oder 2026 Netto-Rücknahmen verzeichnet, heisst es.