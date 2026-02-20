Partners Group habe seit langem das direkte Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, heisst es in einer Mitteilung des Finanzunternehmens vom Freitag. Partners Group habe sich in ihren Engagements auf die Unterscheidung zwischen Unternehmen konzentriert, die eher von der Einführung der KI profitieren werden, und solchen, die unter Druck geraten könnten.
So betrage das Engagement des Schweizer Private Markets-Spezialist in die Softwarebranche nur etwa die Hälfte des Industrie-Durchschnitts. Im Gegensatz dazu habe das Unternehmen sein Engagement in Bereichen mit hoher Widerstandsfähigkeit und wachsender Nachfrage aus der KI-Branche, wie etwa der für die Stromerzeugung unverzichtbaren Infrastruktur, erhöht.
Exponierte Softwarebranche
Die Sorgen um die Auswirkungen der KI auf diverse Branchen hatten zuletzt auch die börsenkotierte Private-Equity-Unternehmen erfasst. Die Bedenken würden vor allem Anlagepositionen in der Softwarebranche betreffen, insbesondere Positionen in dem voraussichtlich stark von der KI beeinflussten Software-as-a-Service (SaaS)-Bereich, betont Partners Group in der Mitteilung.
Branchenbeobachter warnten zudem vor einer möglichen Blase im gesamten Technologiesektor, die sich auch auf die Private Markets auswirken könnten. Verschärft würden die Probleme durch steigende Kapitalabflüsse aus ausgewählten offenen Private-Credit-Fonds, so Partners Group.
Keine Abflüsse aus offenen Fonds
Entwarnung gibt das Schweizer Finanzunternehmen in der Mitteilung nun auch betreffend der eigenen offenen Fonds: Unter ihren über 30 Evergreen-Fonds - also Investmentfonds ohne Laufzeitbeschränkung - seien nur drei Private-Credit-Fonds. Diese machten weniger als 3 Prozent der verwalteten Vermögen von Partners Group aus. Keiner dieser Fonds hab bisher im Jahr 2025 oder 2026 Netto-Rücknahmen verzeichnet, heisst es.
Am Donnerstag war der Kurs der Partners Group-Aktie um über 5 Prozent eingebrochen. Marktbeobachter hatten dies mit Sorgen um die disruptiven Folgen der KI begründet. Am (heutigen) Freitagnachmittag steht die Aktie bis gegen 14.40 Uhr wieder um 0,9 Prozent im Plus.
tp/cf
(AWP)