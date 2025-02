Wie diese Woche bereits bekannt wurde, strebt Pierer für KTM eine Wiederaufnahme der Produktion an. Dazu seien kurzfristig finanzielle Mittel in der Höhe von 150 Millionen Euro notwendig, hiess es am Dienstag, wobei die Eigentümer der KTM AG fortgeschrittene Gespräche diesbezüglich führen würden. Dies sei allerdings nur dann möglich, wenn dem vorliegenden Sanierungsplan an der Tagsatzung vom 25. Februar vor dem Landesgericht Ried zugestimmt werde.