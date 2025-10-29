Auf der Aktionärsversammlung am 19. November soll im Rahmen der Kontrollübernahme durch den indischen Bajaj-Konzern der Name der Firma in Bajaj Mobility AG geändert werden.
Bajaj beabsichtigt bekanntlich, sämtliche 50'100 Aktien der Pierer Industrie AG an der Pierer Bajaj AG zu übernehmen. Die österreichische Übernahmekommission hatte vergangene Woche grünes Licht für die Übernahme von Pierer durch die indische Bajaj Auto International Holdings B.V. gegeben.
Bajaj Auto besitzt aktuell rund die Hälfte an der Pierer Bajaj AG, die wiederum knapp drei Viertel an Pierer Mobility hält. Pierer Mobility ist die Holdinggesellschaft der Marke KTM.
In Schieflage geraten
Hintergrund der Übernahme ist, dass die Pierer-Motorradtochter KTM in Schieflage geraten war, weil sie nach dem Ende des Corona-Booms mit hohen Lagerbeständen und geringer Nachfrage konfrontiert war.
Mit der im Juni 2025 abgeschlossenen Sanierung erhielt Pierer Mobility vom indischen Grossaktionär ein Darlehen von insgesamt 600 Millionen Euro, wovon 450 Millionen Euro an die KTM AG gingen. 150 Millionen Euro erhielt Pierer Mobility, die damit die Gläubigerquote bediente.
(AWP)