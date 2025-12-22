Nach der Corona-Krise war vor allem die Pierer-Tochter KTM in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was eine umfassende Sanierung der Pierer Mobility erforderlich machte. Im Zuge dieser Restrukturierung übernahm der indische Partner Bajaj die Mehrheit, stellte insgesamt 600 Millionen Euro an Darlehen bereit und sicherte damit die Finanzierung sowie die Bedienung der Gläubiger. In der Folge beschlossen die Aktionäre die Umbenennung in Bajaj Mobility, personelle Änderungen im Verwaltungsrat und die Verlegung des Firmensitzes in Österreich von Wels in das etwa eine Autostunde westlich gelegene Mattighofen.