Nach der Corona-Krise war vor allem die Pierer-Tochter KTM in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was eine umfassende Sanierung der Pierer Mobility erforderlich machte. Im Zuge dieser Restrukturierung übernahm der indische Partner Bajaj die Mehrheit, stellte insgesamt 600 Millionen Euro an Darlehen bereit und sicherte damit die Finanzierung sowie die Bedienung der Gläubiger.