Neumeister bleibt weiterhin CEO des Unternehmens wie auch der Tochter KTM, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess. Er gibt zudem alle weiteren Funktionen ausserhalb der Bajaj-Gruppe in naher Zukunft abgeben.
Der Pierer-Geschäftsführer wolle sich auf die neue strategische Ausrichtung und die Restrukturierung des Unternehmens konzentrieren. Neumeister ist seit September 2024 als Co-CEO und seit Januar 2025 als CEO von Pierer Mobility tätig.
Mit dem Schritt bestätigte das Unternehmen die Führungsspitze wenige Wochen nach dem Kontrollwechsel vom 18. November. Damals übernahm der indische Motorradhersteller Bajaj Auto die Mehrheitskontrolle und damit den bestimmenden Einfluss auf den Konzern.
Nach der Corona-Krise war vor allem die Pierer-Tochter KTM in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was eine umfassende Sanierung der Pierer Mobility erforderlich machte. Im Zuge dieser Restrukturierung übernahm der indische Partner Bajaj die Mehrheit, stellte insgesamt 600 Millionen Euro an Darlehen bereit und sicherte damit die Finanzierung sowie die Bedienung der Gläubiger.
In der Folge beschlossen die Aktionäre die Umbenennung in Bajaj Mobility, personelle Änderungen im Verwaltungsrat und die Verlegung des Firmensitzes in Österreich von Wels in das etwa eine Autostunde westlich gelegene Mattighofen.
Neumeister erklärte in der Mitteilung, er wolle gemeinsam mit dem neuen Vorstand die Rückkehr von KTM auf einen nachhaltigen Wachstumskurs gestalten. Der Fokus liege dabei auf einer Vereinfachung der Prozesse und einer klaren Ausrichtung auf das Motorradgeschäft.