Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt 0,7 Prozent im Plus bei 35'422 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4495 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq ebenfalls um 0,5 Prozent auf 15'052 Stellen. Der Swiss Market Index legte 0,35 Prozent zu.

Der Dollar gab hingegen leicht nach und auch Gold verbilligte sich. Die Renditen für 10-jährige US-Anleihen gaben auf 1,325 Prozent nach.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. "Es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen", sagte Powell am Freitag im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole. Der Arbeitsmarkt habe "deutliche Fortschritte" gemacht. Mit Blick auf das Inflationsziel sprach er sogar von "substanziellen weiteren Fortschritten". Die Fed kauft derzeit Anleihen im Wert von monatlich 120 Milliarden Dollar.

Powell verwies vor allem auf die Verbesserungen am Arbeitsmarkt und den starken Bericht für den Monat Juli. Andererseits habe sich in der Corona-Krise die Delta-Variante weiter ausgebreitet. Man werde die Entwicklung weiter beobachten. Ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramm sei aber kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung, stellt der Vorsitzende der Federal Reserve klar.

Viel Lärm um nichts?

"Es war schon im Vorfeld klar, dass es bei der Konferenz der Notenbanker keinen wirklichen Paukenschlag geben würde", sagt Otmar Lang, Chefökonom bei der Targobank, in einer Reaktion auf die Powell-Rede. "Dass die Fed ihre Anleihekäufe noch in diesem Jahr zurückfahren würde, steht lange fest. Wann sie damit beginnt, ist nicht wirklich relevant. Zumindest auf die Börsen wird das genaue Timing keinen signifikanten Einfluss mehr haben."

Dennoch sollte Powell spätestens auf der Fed-Sitzung im September konkreter werden im Hinblick auf den Umfang und das Tempo des Taperings, sagt Lang. "Die hohe Inflation in den USA sieht er nach wie vor als 'vorübergehend' an." Die Fed gebe sich damit geldpolitisch entspannter als viele Marktteilnehmer.

Die US-Notenbank steht in den letzten Zügen der Vorbereitung für den ersten wichtigen Schritt heraus aus der ultra-lockeren Geldpolitik, meint dagegen die Landesbank Baden-Württemberg in einem Kommentar. Falls der zuletzt kräftige Erholungstrend am US-Arbeitsmarkt nicht plötzlich abreisse, dürfte die US-Notenbank ihre Anleihekäufe wohl bereits im Verlauf des vierten Quartals 2021 erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder drosseln.

"Die Fed wäre jedoch nicht die Fed, würde sie nicht gleichzeitig die Sorgen vor einem abrupten Kurswechsel beschwichtigen: Spekulationen, dass auf das 'Tapering' in naher Zukunft auch eine Leitzinswende folgen könnte, erscheinen nach den heutigen Äusserungen Powells unangebracht, was die Finanzmärkte beruhigen dürfte."

Überdies halte Powell mit Verweis auf die steil steigenden Corona-Infektionen in den USA ein Hintertürchen offen, um den geplanten Start des 'Exits' aus der ultra-lockeren Geldpolitik doch noch aufzuschieben.

