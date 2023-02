In der Schweiz brauche es einen neuen Konsens darüber, wie die nachhaltige Energiegewinnung ermöglicht werden soll. "Eine Interessenabwägung zwischen neuer Energieinfrastruktur und Natur- und Landschaftsschutz ist unvermeidlich", sagte Itschner in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "Berner Zeitung" und dem "Bund". Die Wende sei zu schaffen. "Die eigentliche Frage ist, welchen Preis wir für unser neues Energiesystem zu bezahlen bereit sind."