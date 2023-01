Itschner ist seit dem 1. Oktober 2022 Geschäftsführer der BKW. Er trat seine Stelle in einer Zeit an, die vom Krieg in der Ukraine und einer drohenden Energiekrise geprägt ist. Dies zeige auch die Strompreisentwicklung im zweiten Halbjahr 2022, in welcher die Preise am Strommarkt stark schwanken, führte Itschner aus.