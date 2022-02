Die wichtigsten Entwicklungen:

Kryptowährungen haben ihre Verluste ausgeweitet. Bitcoin fällt auf 35'283 Dollar, Ether auf 2365 Dollar. Die Reaktion der Kryptowährungen auf die geopolitischen Spannungen der vergangenen Wochen haben das Argument weiter in Frage gestellt, sie seien ein guter Hedge in Krisenzeiten. Die tiefere Integration der Kryptowährungen in die internationalen Finanzmärkte zeigt sich nun. Kryptowährungen bewegen sich nun einheitlicher mit anderen Risiko-Anlageklassen. Vijay Ayyar von der Kryptoplattform Luno sagt, bei Bitcoin sei bei Rückgängen auf 29'000 oder 28'000 Dollar Vorsicht geboten. Werde diese Schwelle unterschritten, "könnten wir deutlich tiefere Levels wie 20'000 Dollar oder drunter sehen", sagte er.

Reminder: Ethereum is neutral, but I am not.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 24, 2022