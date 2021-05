06:30

Einige Unternehmen in der Schweiz erlauben ihren Mitarbeitenden die Impfung gegen Corona nicht während der Arbeitszeit. "Unser Arbeitgeber zieht uns die Zeit für den Impftermin vom Gleitzeitsaldo ab, wenn dieser nicht ausserhalb der Freizeit möglich ist", zitiert 20min.ch einen Angestellten im Gesundheitswesen. "Wir müssen die Impftermine in der Freizeit wahrnehmen", sagt auch ein Mitarbeiter bei der Schweizer Post, die den Sachverhalt gegenüber dem Online-Portal bestätigt. Lässt sich jemand während der Arbeitszeit impfen, wird dies von der Arbeitszeit abgezogen. Auch das Personalamt des Kantons Basel-Landschaft hält die Angestellten dazu an, einen allfälligen Impftermin ausserhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren. Die Haltung der Arbeitgeber stösst beim Bund auf Unverständnis: "Wir würden es begrüssen, wenn die Betriebe bei den Impfterminen grosszügig wären", sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF). Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vertritt eine ähnliche Haltung.

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 18'034 neue Positiv-Tests für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 132,8 von 141,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Damit verzeichnet Deutschland wie die Schweiz sinkende Coronavirus-Fallzahlen.

05:30

In Japan erwägt die Regierung den Ausnahmezustand für Tokio und andere Grossstädte über den 11. Mai hinaus zu verlängern. Wie die Zeitung Yomiuri berichtet, werde dies neben Tokio auch für Osaka, Kyoto und die Hyogo Präfektur gelten. Eine Verlängerung des Notstands würde anhaltende Bedenken schüren, ob die Olympischen Spiele in Tokio wie geplant ab dem 23. Juli abgehalten werden können. Die Spiele wurden bereits im vergangenen Jahr wegen der Pandemie verschoben.

04:00

In den USA sind der Seuchenbehörde CDC zufolge inzwischen 106,2 Millionen Menschen vollständig geimpft und damit fast ein Drittel der Bevölkerung. Es seien insgesamt 247,8 Millionen Dosen verimpft worden, hiess es weiter. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

02:00

In Grossbritannien soll jeder Bürger über 50 Jahre ab Herbst ein Angebot für eine dritte Coronavirus-Impfung erhalten. Wie die Zeitung "The Times" berichtet, teste man derzeit unter der Aufsicht des Epidemiologen und Regierungsberaters Chris Whitty zwei Optionen. Entweder werde man mit bis dahin modifizierten Impfstoffen arbeiten, die auch gegen neue Varianten wirksam seien, oder die dritte Impfung werde mit den bereits entwickelten Vakzinen von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca oder Moderna vorgenommen.

00:30

US-Präsident Joe Biden hat neue Ziele für das amerikanische Corona-Impfprogramm herausgegeben. Bis zum Nationalfeiertag am 04. Juli sollten 160 Millionen Erwachsene - grob die Hälfte der Bevölkerung - komplett geimpft sein, sagte Biden am Dienstag in Washington. Zudem sollten 70 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Der Präsident wandte sich ausdrücklich an die 20- und 30-Jährigen, von denen viele glaubten, sie benötigten keine Impfung: "Ich möchte, dass das absolut klar ist", sagte Biden. "Sie müssen sich impfen lassen." Nach Regierungsgaben ist die Impfung gegenwärtig bei 105 Millionen der 328 Millionen US-Bürger abgeschlossen. Zudem haben 147 Millionen Erwachsene - mehr als 56 Prozent - mindestens eine Impfdosis erhalten.

