Der Bundesrat informiert ab 16.30 Uhr über die Ergebnisse der ausserordentlichen Sitzung. Dies verkündete Bundesratssprecher André Simonazzi auf Twitter. Informieren werden Gesundheitsminister Alain Berset und Bundespräsident Guy Parmelin.

Mehrere Tests des Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzerns Roche erkennen nach Unternehmensangaben eine von der neuen Virus-Variante Omikron ausgelöste Covid-19-Infektion zuverlässig. Das hätten erste Analysen von verschiedenen PCR-, Antikörper- und Antigen-Tests bestätigt, wie Roche am Dienstag erklärte.

Roche zählte die verlässlichen Tests auf seiner Internetseite auf und will auch andere Tests in seinem Angebot auf ihre Vertrauenswürdigkeit untersuchen. Das Unternehmen gehe zwar davon aus, dass sie sicher funktionierten, wie es hiess. "Aber wir werden unsere Untersuchung abschliessen, bevor wir sie bestätigen."



Der designierte Kanzler Olaf Scholz hat sich nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der Bund-Länder-Schalte für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Der SPD-Politiker habe für eine fraktionsübergreifende Initiative aus dem Bundestag und eine Umsetzung bis Ende Februar plädiert. Er hat sich ebenso für die Einführung einer 2G-Pflicht im Handel ausgesprochen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 8422 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 7498. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 7202, vor einer Woche bei 5587. Zudem wurden 138 neue Spitaleinweisungen und 22 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 65,67 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 30.11.

138 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 853 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 79,2%

8422 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (19.11.2021): 1,27https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/rIzmChHAju — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 30, 2021

Die Basler Regierung verfügt eine Maskentragpflicht für den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen sowie von Bar- und Clubbetrieben. Die Massnahmen treten morgen in Kraft und werden vorerst bis 31. Januar 2022 gelten.

Mit den Verschärfungen der Schutzmassnahmen reagiere man auf den ungebremsten Anstieg der Fallzahlen im Kanton und die wachsende Belastung der Spitäler, teilt die Regierung mit. Deshalb werde die Maskentragpflicht, die man bereits für die Schulen verfügt habe, nun ausgeweitet.

Neben der verfügten Maskentragpflicht für Veranstaltungen und Bar- und Clubbetriebe darf in Gastrobetrieben nur noch an Tischen sitzend konsumiert werden. Zudem müssen Veranstaltungen mit 300 bis 1000 Teilnehmenden ab dem 6. Dezember dem Gesundheitsdepartement gemeldet werden.

In Schottland sind drei neue Omikron-Fälle bestätigt worden. Das berichtet der Sender Sky News. Insgesamt sind damit in ganz Grossbritannien 14 Fälle bekannt, in denen sich Menschen mit der neuen Corona-Variante angesteckt haben.

Die britische Gesundheitsbehörde sieht bislang keine Anzeichen für eine Omikron-Welle. Es gebe derzeit fünf bestätigte und zehn "sehr wahrscheinliche" Fälle einer Infektion mit der Omikron-Variante in Grossbritannien, sagt Jenny Harries, Chefin der Health Security Agency, der BBC. Aber das sei kein Anzeichen dafür, dass es in den PCR-Tests einen Anstieg der besonderen Veränderung "S-Gen-Ausfall" gebe. Anhand dieser Veränderung lässt sich Omikron in den Tests gut erkennen.

Mask mandates to tackle Omicron come into force in England https://t.co/BsT56iIdZg pic.twitter.com/XUAPLR9rsx — Reuters (@Reuters) November 30, 2021

China hält an der Austragung der Olympischen Winterspiele im Februar fest. Die neue Omikron-Variante werde zwar Herausforderungen mit sich bringen, aber man gehe dennoch davon aus, dass die Spiele reibungslos und erfolgreich ablaufen werden, erklärt das Aussenministerium. Austragungsort ist Peking.

09:25

In China sind über 50 Millionen Menschen, die älter als 60 Jahre sind, nicht gegen Covid-19 geimpft. Das seien etwa 20 Prozent der Bevölkerungsgruppe, teilt Zheng Zhongwei von der Nationalen Gesundheitskommission mit. Wenn diese Menschen nicht schnell geimpft würden, dann werde es zu schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen in einer nicht hinnehmbaren Grössenordnung kommen, sobald die Corona-Beschränkungen gelockert würden. Zudem werde das Gesundheitssystem schwer belastet, was ein grosses soziales Problem nach sich zöge. In China wurden bis zum 29. November nach offiziellen Angaben 1,11 Milliarden Menschen vollständig geimpft. Das sind rund 78,7 Prozent der 1,41 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Chef des US-Pharmakonzerns Moderna, Stephane Bancel, rechnet damit, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sein dürften wie gegen die bislang dominierende Virus-Variante Delta. Von einer Wirksamkeit wie bei der Delta-Variante gehe er derzeit nicht aus, sagt Bancel der "Financial Times". "Ich denke, es wird ein erheblicher Rückgang sein. Ich weiss nur nicht, wie viel, weil wir die Daten abwarten müssen. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung: 'Das wird nicht gut sein'."

Biotechnologie - Moderna-Chef: Aktuelle Corona-Impfstoffe weit weniger wirksam gegen Omikron https://t.co/U5ErN1kwDs pic.twitter.com/QVLVWX4FcO — cash (@cashch) November 30, 2021

Vor allem in sozialen Medien geistern Erzählungen zur vermeintlichen Wunderwaffe Ivermectin gegen Covid-19 schon länger herum. Mit dem Präparat werden eigentlich Parasiten bekämpft - nicht Viren wie Sars-CoV-2. Experten warnen vor der eigenmächtigen Einnahme.

Laut dem Verband Hotelleriesuisse wirkt sich die aktuelle Pandemieentwicklung bereits negativ auf die Buchungszahlen aus. Gründe dafür seien die Quarantäneregelungen für Gäste aus wichtigen Herkunftsländern wie Grossbritannien, Holland und Belgien und die sich verschlechternde epidemiologische Lage in der Schweiz. Hinzu kämen "massive Stornierungen" bei Firmen- und Weihnachtsanlässen.

Der Verband hofft nun, dass ein Lockdown vermieden werden kann. Denn für einen grossen Teil der der Schweizer Hotels sei eine "funktionierende Wintersaison" zentral. Die ganze Schweizer Tourismusbranche generiere einen grossen Teil der Wertschöpfung in den Wintermonaten.

Angesichts der neuesten Entwicklung der Corona-Pandemie trifft sich der Bundesrat am Dienstagnachmittag zu einer ausserordentlichen Sitzung. Die Landesregierung will eine Lagebeurteilung vornehmen und sich danach an die Öffentlichkeit wenden.

«Übertriebene Reaktion» auf Omikron: Walliser Staatsrat schiesst gegen Quarantäneregeln https://t.co/DHfGaKzZqV — Blick (@Blickch) November 30, 2021

Auch mit dem Aufkommen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus hat weiterhin die Bekämpfung der Delta-Variante mit Impfungen erste Priorität. Ab Montag sind Corona-Auffrischimpfungen in allen Kantonen für Personen ab 16 Jahren erhältlich.

"Wichtig ist zurzeit, dass wir die fünfte Welle der Ansteckungen brechen, die durch die Delta-Variante verursacht wird", sagte Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) am Montag vor den Medien in Bern. Die Auffrischimpfung (Booster) wirke gegen diese Variante.

Zum Schutz vor der neuen Corona-Variante Omikron schliesst die Finanzmetropole Hongkong seine Grenzen. Person mit Wohnsitz in Angola, Äthiopien, Nigeria und Sambia sei ab dem 30. November die Einreise verboten, teilt die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Darüber hinaus dürfen Ausländer, die sich in den letzten 21 Tagen in Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Israel oder Italien aufgehalten haben, ab dem 2. Dezember nicht mehr einreisen. Vollständig geimpften Einwohnern steht Hongkong weiter offen: Sie müssen sich allerdings zunächst sieben Tage in eine staatliche Quarantäneeinrichtung begeben sowie sich zusätzlich auf eigene Kosten zwei weitere Wochen in einem Hotel isolieren.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 45'753 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für Deutschland. Das sind 427 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 45'326 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 452,2 von 452,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 388 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 101'344. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,83 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Weltweit schotten sich Länder gegen Reisende aus Virusvariantengebieten ab. Südafrikas Präsident hat dafür kein Verständnis. Und auch die WHO warnt vor vorschnellen Massnahmen. Die Reaktionen auf #Omikron im Video: https://t.co/9KQy8oGQ3w — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 29, 2021

Die US-Arzneimittelbehörde FDA könnte einem Zeitungsbericht zufolge Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer bereits kommende Woche zulassen. Das berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Omikron-Mutante des Coronavirus könnte nach Ansicht der Ratingagenturen Moody's und Fitch die globalen Wachstumsaussichten beeinträchtigen und die Preise in die Höhe treiben. "Die Omikron-Variante birgt Risiken für das globale Wachstum und die Inflation, insbesondere da sie in einer Zeit auftritt, in der die Versorgungsketten bereits überlastet sind, die Inflation steigt und es auf dem Arbeitsmarkt zu Engpässen kommt", erklärt Elena Duggar, Associate Managing Director bei Moody's, in einer E-Mail an Reuters. Die Agentur Fitch erklärt, dass "ein weiterer globaler Abschwung, wie er in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zu beobachten war, sehr unwahrscheinlich ist, aber der Anstieg der Inflation wird makroökonomische Reaktionen erschweren, wenn die neue Variante sich durchsetzt."

Konjunktur - Fed-Chef Powell - Hohe Inflation könnte länger als erwartet andauern https://t.co/qnpZShP06n pic.twitter.com/vHSn4mLrvn — cash (@cashch) November 30, 2021

Weltweit haben sich bislang rund 261,40 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,46 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

Die US-Seuchenbehörde CDC empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für alle Geimpften, die 18 Jahre oder älter sind. Wer ursprünglich das Mittel von BioNTech/Pfizer oder Moderna erhalten habe, solle den Booster sechs Monate später verabreicht bekommen, heisst es in einer Mitteilung. Bei dem Vakzin von Johnson & Johnson solle der Zeitabstand dagegen nur zwei Monate betragen. Die Omikron-Variante zeige, wie wichtig Impfungen seien, erklärt CDC-Chefin Rochelle Walensky.

U.S. CDC says all adults should get COVID-19 booster shots https://t.co/rFwTQT9Iwo pic.twitter.com/KG9zWFom1y — Reuters (@Reuters) November 30, 2021

Laut Hendrik Streeck, Chef der Virologie der Uniklink Bonn, gibt es vorsichtige Hoffnung, dass die Infektionszahlen in Deutschland nicht weiter so steigen wie bisher. "Wir sehen steigende Fallzahlen. Aber das Wachstum des Anstiegs wird langsamer über die Zeit. Vor allem, wenn man sich den R-Wert anschaut ... also, wie viele Menschen ein infizierter Mensch ansteckt, sehen wir schon seit einigen Tagen einen dauerhaften Rückgang. Das ist ein sehr gutes Zeichen," sagte Streek dem RTL Nachtjournal. Der (R-Wert) sei jetzt das erste Mal wieder unter eins gerutscht, so dass man hoffen könne, dass die Infektionszahlen nicht mehr weiter anstiegen, sondern vielleicht ein Plateau erreicht werde.

