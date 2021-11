Um 14 Uhr werden Expertinnen und Experten aus dem Schweizer Gesundheitswesen in Form einer Medienkonferenz über das epidemiologische Geschehen in der Schweiz berichten. Unter anderem wird Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) orientieren.

11:45

In Rumänien sind binnen 24 Stunden 591 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Das ist ein Rekordwert, wie offizielle Daten zeigen. Bislang starben 48'664 Menschen nachgewiesenermaßen mit oder an dem Coronavirus. Mehr als 11'000 Neuinfektionen wurden an einem Tag registriert, das sind etwas weniger als der im Oktober erreichte Höchstwert. In Rumänien sind nur rund 37 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft, damit bekleidet das Land den vorletzten Platz in der EU.

10:55

In Tschechien steigen die Corona-Zahlen weiter kräftig an. Die Behörden melden mit 7591 Corona-Neuinfektionen den höchsten Wert binnen eines Tages seit Ende März, wie der Sender Czech Radio am Dienstag berichtet. Vor einer Woche waren es gut 3300 weniger. In dem Land mit rund 10,7 Millionen Einwohnern wurden zuletzt 1813 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 284 davon auf Intensivstationen. Knapp 6,1 Millionen Bürger und damit rund 57 Prozent der Bevölkerung waren am Montag vollständig geimpft.

10:15

In Russland registrieren die Gesundheitsbehörden 1178 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus - so viele wie noch nie binnen eines Tages. Mit weit über 470'000 Toten verzeichnet Russland nach den USA und Brasilien die höchsten Todeszahlen weltweit. Außerdem wurden 39'008 Neuinfektionen nachgewiesen, knapp 5800 allein in Moskau.

09:00

Japan wird Medienberichten zufolge demnächst seine Einreisevorschriften lockern. So soll womöglich ab kommenden Montag die Quarantänezeit für Geschäftsreisende auf drei von bislang zehn Tagen verkürzt werden. Ebenfalls noch im November sei zudem angedacht, mehr Menschen ins Land zu lassen. Das Einreiselimit solle heraufgesetzt werden auf täglich bis zu 5000 Menschen von bislang 3500. Die Regierung bestätigt lediglich, die Einreisbeschränkungen schrittweise lockern zu wollen.

07:30

Die US-Grossstadt New York hat rund 9000 Beschäftigte unbezahlt beurlaubt. Der drastische Schritt begründet Bürgermeister Bill de Blasio damit, dass die Betroffenen sich bis heute nicht gegen Covid-19 hätten impfen lassen.

In New York gilt seit Montag die Impfpflicht für städtische Angestellte. Neun von zehn Beschäftigte hätten sich impfen lassen, sagte De Blasio. Die Abläufe in der Millionen-Metropole seien am Montag trotz der Beurlaubungen nicht beeinträchtigt gewesen. Vor allem bei der Polizei, der Feuerwehr und im Gesundheitswesen gäbe es noch ungeimpfte Personen.

06:10

93 Prozent der Schweizer Spitalärztinnen und Spitalärzte gaben im Sommer an, geimpft zu sein. Dies zeigt eine Studie des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag des Ärzteverbands FMH. 4 Prozent sagten, sich bis Ende 2021 impfen zu lassen. Die Impfquote im medizinischen Bereich liegt damit deutlich über dem nationalen Durchschnitt von 63,7 Prozent.

Durch ihren Beruf seien Ärztinnen und Ärzte besonders exponiert, schreibt der Ärzteverband FMH in einer Mitteilung. "Trotz Schutzkonzepten weisen sie eine fast doppelt so hohe Corona-Infektionsrate auf wie die Gesamtbevölkerung." Die Corona-Pandemie hat gemäss der Studie zudem den Stress in medizinischen Einrichtungen verstärkt. Trotz der zusätzlichen Belastung würde das Ärztepersonal die Versorgungsqualität mehrheitlich als sehr gut oder gut einstufen. An der Studie haben zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 1603 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen.

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 10'813 auf 4,6 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 81 auf 95'833 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 153,7.

04:00

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will in Deutschland "in wenigen Wochen" entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle empfohlen wird. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, sagt der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Es müsse geprüft werden, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, fordert eine möglichst breite Nutzung der Auffrischungsimpfungen. Nötig sei eine neue, zentrale Impfkampagne, die sich nicht nur an die Ungeimpften richte, "sondern auch für allgemeine Booster-Impfungen wirbt".

23:10

Weltweit haben sich bislang rund 247,14 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,23 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

20:45

Die US-Seuchenbehörde CDC rät von Reisen nach Belgien und Russland ab. Grund seien die "sehr hohen" Covid-19-Infektionszahlen, teilt die CDC mit. Amerikanische Bürger sollten aus diesem Grund auch die Slowakei als Reiseziel meiden.

