07:30

Am heutigen Montag tritt die neue Quarantäneliste des Bundes in Kraft. Neu gehören mehrere europäsiche Länder der Liste an: Belgien, Dänemark, Irland, Island, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowenien, Ungarn und Grossbritannien. Dazu trifft es in Italien die Region Ligurien und in Frankreich die Bretagne.

Überseeisch sind es Ecuador, Jamaica, Nepal, Marokko und Oman, wo eine Quarantänepflicht besteht. Wer in diesen Ländern oder Regionen gewesen ist, muss sich beim Kanton melden und für zehn Tage in Quarantäne gehen.

Die aktuelle Quarantäneliste des Bundes findet sich hier.

06:45

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird heute zur Mittagszeit die Infektionszahlen für drei Tage bis Montag morgen um 8 Uhr bekannt geben. Am vergangenen Montag ware 1095 Fälle gemeldet werden. Zuletzt waren die Zahlen etwas rückläufig?

Die BAG-Zahlen für die Schweiz und Liechtenstein fielen zuletzt wie folgt aus:

Freitag: 372

Donnerstag: 391

Mittwoch: 437

Dienstag: 286

Montag: 1095

06:30

In Indien steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf über sechs Millionen, nachdem das Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden 82'170 Neuinfektionen registriert hat. Die Totenzahl hat sich demnach innerhalb eines Tages um 1039 auf 95'542 erhöht. Indien verzeichnet weltweit die zweitmeisten Corona-Fälle. Am stärksten betroffen sind die USA.

04:45

Die australische Biotechfirma Ena Respiratory hat in Tierversuchen festgestellt, dass ein von ihr entwickeltes Nasenspray das Wachstum von Coronaviren hemmt. Das Spray sei eigentlich entwickelt worden, damit das menschliche Abwehrsystem besser gewöhnliche Erkältungs- und Grippeviren bekämpfen könne.

In einer Studie an Frettchen habe sich gezeigt, dass das Medikament die Menge der Coronaviren um bis zu 96 Prozent senken könne, teilte Ena Respiratory mit. In einigen Monaten könne man mit Tests an Menschen beginnen. Das Spray könne etwa in Kombination mit einem Impfstoff eingesetzt werden.

A novel nasal treatment developed to boost the human immune system to fight common colds and flu has proved successful in reducing COVID-19 viral growth in a recent animal study. https://t.co/uekW3hNTAY — Financial Review (@FinancialReview) September 27, 2020

04:05

Südkorea meldet 50 neue Coronavirus-Infektionen. Das ist der niedrigste Wert seit dem 11. August. 10 der neuen Fälle gingen auf Reisende zurück, teilten die Behörden mit.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns-Hopkins-Universität findet sich hier.

02:20

China meldet 21 neue Coronavirus-Infektionen nach 14 einen Tag zuvor. Alle Fälle gingen auf Reisende aus dem Ausland zurück, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die Zahl der neuen asymptomatischen Fälle, die China nicht als bestätigte Covid-19-Infektionen einstuft, gaben die Behörden mit 14 an.

02:10

Die britische Regierung verspricht medizinischem Personal ausreichend Schutzausrüstung, nachdem im Frühjahr Kritik laut geworden war, dass Ärzte und Pfleger ungenügend ausgestattet seien. "Am Beginn der Pandemie war es eine grosse Herausforderung, die hohe Nachfrage nach Schutzausrüstung zu bewältigen", teilte Gesundheitsminister Matt Hancock mit. Deswegen stünde ab November ein Vorrat für vier Monate zur Verfügung, der unter anderem Visiere und Kittel beinhalte.

01:35

Die britische Regierung plant einem Bericht der "Times" zufolge schärfere Beschränkungen für das gesellschaftliche Leben in einem Grossteil des Nordens des Landes und möglicherweise London. Nach den neuen Regelungen, die die Regierung erwäge, sollen etwa Pubs, Bars und Restaurant zunächst für zwei Wochen komplett schliessen.

Schulen und Geschäfte sollten geöffnet bleiben, ebenso wie Fabriken und Büros, in denen die Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine Person aus der Regierung.

