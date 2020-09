04:55

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters sind weltweit bislang mehr als eine Million Menschen an Covid-19 gestorben. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien zeichnen sich für fast 45 Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich, wobei allein auf die Region Lateinamerika mehr als ein Drittel entfallen.

More than 1 million people have died of COVID-19 around the world, according to a Reuters tally, with the pace of fatalities picking up as infections again surge in several countries https://t.co/ZyGx3uwc5M — Reuters (@Reuters) September 29, 2020

+++

03:30

Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci steht dem Chef der Corona-Taskforce des Weissen Hauses, Scott Atlas, kritisch gegenüber. Er sei besorgt darüber, dass die Informationen des neuen Beraters an der Seite des US-Präsidenten Donald Trump "entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder tatsächlich falsch" seien, sagte der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten am Montag dem Sender CNN. Atlas verteidigte seine Ratschläge an den Präsidenten. "Alles, was ich gesagt habe, stammt direkt von den Daten und der Wissenschaft", sagte er in einer Erklärung des Weissen Hauses.

Der Neuroradiologe wurde für das Herunterspielen der Wichtigkeit von Gesichtsmasken zur Eindämmung des Virus und seinen Ansichten zur Herdenimmunität zuletzt auch von der medizinischen Fakultät der Stanford University und anderen Gesundheitsexperten scharf angegangen. Bereits am Freitag hatte sich der Direktor des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, kritisch über Atlas geäussert. "Alles, was er sagt, ist falsch", habe Redfield demnach in einem Telefongespräch geäussert, berichtete NBC.

+++

02:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 13'155 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 4,7 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 317 auf 142'058 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

01:05

In den USA sind binnen 24 Stunden 36'335 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 7,095 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilte. Die Zahl der Todesopfer sei um 295 auf 204'328 gestiegen. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

The number of tests coming back positive for COVID-19 is topping 25% in several midwestern states in the U.S. The World Health Organization considers rates above 5% concerning because it suggests there are more cases in the community that have not yet been uncovered pic.twitter.com/v8AU8jfDcx — Reuters (@Reuters) September 28, 2020

+++

00:00

Frankreich meldet 4070 Neuinfektionen. Den vierten Tag in Folge liege dabei der Sieben-Tages-Durchschnitt über 12'000 Fälle. Die Zahl der Toten sei um 81 auf 31'808 gestiegen, teilt das Gesundheitsministerium weiter mit.

+++

Angesichts steigender Fallzahlen führen die Niederlande strengere Massnahmen ein. Für zunächst drei Wochen müssen Gaststätten und Bars um 22.00 Uhr schliessen und bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt. Ministerpräsident Mark Rutte rief zudem dazu auf, möglichst wenig zu reisen und bevorzugt von zu Hause aus zu arbeiten. Nach seinen Angaben könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 5000 steigen nach gegenwärtig etwa 3000.

+++

In Spanien steigt die Zahl der Neuinfektionen von Freitag bis Montag um 31'785 auf knapp 750'000. Die Zahl der Corona-Toten steigt von 31'232 auf 31'411.

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)