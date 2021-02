07:10

Bundesrat Alain Berset ruft die Schweizer Bevölkerung zur Geduld in der Corona-Pandemie auf. Kritik am strikten Kurs bei den Massnahmen zur Eindämmung des Virus weist Berset zurück. Dennoch deutete er in Interviews mit Westschweizer Zeitungen Lockerungen der Corona-Massnahmen an.

Der Bundesrat werde an seiner Sitzung von kommender Woche seine Linie festlegen und anschliessend die Kantone konsultieren. Die Landesregierung verstehe die Frustrationen in der Schweizer Bevölkerung und wünsche sich ebenfalls Lockerungen.

Die wichtigsten Indikatoren der Schweiz in der Corona-Pandemie deuteten auf eine Entspannung hin. Dennoch gelte es im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Virus-Mutationen, vorsichtig zu bleiben. Die FDP und die SVP hatten zuletzt vehement Lockerungen gefordert.

Mehr zum Thema hier.

+++

06:40

Die Berner Kantonspolizei musste am Mittwoch und Donnerstag zuletzt zwei Mal innerhalb von 48 Stunden ins Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausrücken, wie die "Berner Zeitung" berichtet. Der Grund: Eine "unbekannte, ungefährliche Substanz", erfährt die Zeitung von der Kapo-Medienstelle. Ausserdem sei am Mittwoch ein "Brief mit weissem Pulver" gefunden worden. Das berichtet "Tele Bärn". Dieser wurde laut dem Bericht dem BAG per Post zugestellt. Die Polizei kommentiert den Inhalt nicht.

Der Hauptsitz des BAG steht seit Dezember unter Polizeischutz, berichtete "20 Minuten" bereits Anfang der Woche. Grund: Drohungen gegenüber dem Amt hätten zugenommen, so das Online-Medium.

+++

05:55

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschand ist gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 9860 neue Fälle binnen eines Tages. Am Vortag waren es noch 10.237. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, nachdem es tags zuvor noch 666 waren, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank dem RKI zufolge auf 62,2, nachdem es am Vortag noch 64,2 waren.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 9860. ➡️ minus 24% gegenüber Vorwoche ➡️ 7-Tage-Schnitt auf dem niedrigsten Niveau seit dem 22. Oktober @welt pic.twitter.com/FKBObjgWrg — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 12, 2021

+++

04:15

Venezolanische Regierungsbeamte und Oppositionsführer besprechen gemeinsam den Kauf von Impfstoffen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten am Donnerstag (Ortszeit), für den Kauf solle Bargeld verwendet werden, das derzeit in den Vereinigten Staaten aufgrund von Wirtschaftssanktionen eingefroren ist. Das Geld wird benötigt, um an dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleiteten COVAX-Programm teilzunehmen. Damit hilft die WHO dabei, weltweit Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro hatte sich dafür angemeldet, bisher die damit verbundenen Zahlungen aber nicht geleistet. Das Treffen zwischen Regierung und Opposition wird als erster Schritt gesehen, um die Zustimmung der US-Behörden zur Verwendung der Gelder zu erwirken und einen Impfplan zu erstellen.

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Finanz- und Wirtschaftsportal der Schweiz. Gratis.

+++

03:50

Das mexikanische Gesundheitsministerium meldet am Donnerstag (Ortszeit) 10.677 Coronavirus-Neuinfektionen. Außerdem bestätigte es weitere 1474 Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf fast 1,969 Millionen und die der Todesfälle auf 171.234. Die Regierung betont, dass die tatsächliche Zahl der infizierten Menschen sowie der Todesfälle in Mexiko vermutlich höher ist.

+++

23:20

Weltweit haben sich über 107,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,35 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,36 Millionen Infektionen und 471.927 Toten.

+++

+++

21:45

Neuseeland erhält den Pfizer/BioNTech-Impfstoff früher als erwartet. Die erste Lieferung dürfte kommende Woche ankommen, kündigt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern an. Ursprünglich sei sie bis Ende des ersten Quartals erwartet worden. Mit ersten Impfungen etwa von Grenzbeamten werde nun am 20. Februar gerechnet. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Neuseeland weniger als 2000 Infektionen sowie 25 Todesfälle verzeichnet. Dort leben knapp fünf Millionen Menschen.

+++

21:40

Die US-Seuchenbehörde CDC hat in den USA nach eigenen Angaben bislang 46,4 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 68,3 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

+++

19:50

Die EU hat nach eigenen Angaben bislang alle Anträge auf Impfstoff-Exporte genehmigt, unter anderem in die USA, nach Großbritannien, Japan und China. Zwischen dem 30. Januar und dem 10. Februar seien insgesamt 37 Genehmigungen für Ausfuhren in 21 Länder erteilt worden, erklärt eine Kommissionssprecherin. Eine Angabe zur Zahl der Impfdosen macht sie nicht. Die EU führte das Genehmigungsverfahren am 30. Januar ein. Im Ausland wurde befürchtet, der Schritt könne zu Ausfuhrbeschränkungen führen angesichts der Impf-Probleme innerhalb der EU.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)