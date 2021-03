Heute entscheidet der Bundesrat über weitere Lockerungsschritte. Gesundheitsminister Alain Berset informiert um 15 Uhr über die Beschlüsse des Bundesrats.

Die Medienkonfernz können Sie um 15 Uhr hier mitverfolgen:

12:10

Nach den Virus-Mutationen wurden nun sowohl in den USA wie auch in Grossbritannien sogenannte Rekombinationen entdeckt. Diese sind Hybride verschiedener Corona-Stämme und nicht mehr klar einer Mutation zuzuordnen.

Laut britischen Forschern seien Rekombinationen während besonders hohen Inzidenzen in Grossbritannien entstanden. Dementsprechend sei zu erwarten, dass auch andere Länder Rekombinationen entwickeln. Momentan ist dies nicht weiter schlimm, doch die Wahrscheinlichkeit eines resistenteren Virus steigt. Bereits Ende Februar wurde eine Rekombination in den USA gefunden.

11:05

Eine Zunahme von 5,6 binnen eines Tages - das hat es bei der Zahl deutschlandweit binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner schon länger nicht mehr gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90 gelegen. Einen mindestens ebenso rasanten Tagesanstieg hatte es zuletzt im Januar im Zuge der zweiten Welle gegeben - vom 9. auf den 10. Januar von 153,9 auf 162,2.

10:40

In den USA geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten am Donnerstag 58'196 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Freitagmorgen (MEZ) hervorging. Am Donnerstag der Vorwoche waren noch 62'404 neue Infektionen gemeldet worden. Der bisherige Tagesrekord war am 2. Januar mit 300'416 neuen Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden.

10:20

Trotz der Verzögerungen im Zusammenhang mit dem AstraZeneca-Impfstoff ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach eigenen Worten "äusserst zuversichtlich", dass das Ziel eingehalten werden könne, bis Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union zu impfen. Zum russischen Impfstoff Sputnik V sagt sie der italienischen Zeitung "La Repubblica", dieser werde noch geprüft. Was den anhaltenden Streit mit den USA und Grossbritannien über Vakzin-Exporte angeht, so sagte von der Leyen, die EU und die Regierung in London stünden in Kontakt. Details zu ihren Gesprächen mit Premierminister Boris Johnson will sie nicht nennen. Sie plädiert aber für "mehr Offenheit" und gegenseitiges Vertrauen.

09:55

Trotz knapperer Impfstoff-Lieferungen in den kommenden Wochen will der britische Premier Boris Johnson an seinem Weg aus dem Lockdown festhalten. "Wir sind weiter auf dem Weg dorthin, uns das zurückzuerobern, was wir lieben", sagte Johnson am Donnerstag in London. Mitte April sollen die ersten Biergärten sowie nicht-essenzielle Geschäfte wieder öffnen. Vor jeder Lockerung soll jedoch eine Prüfung der Infektionslage stattfinden.

PM to have AstraZeneca jab as he urges public to do the same https://t.co/0YLbVOXQj0 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 19, 2021

07:45

Das Schweizer Ski-Team hat einen äusserst erfolgreichen Winter hinter sich. Doch ausgerechnet beim Weltcupfinale zu Hause in der Lenzerheide jagt eine Negativmeldung die nächste. Nach dem Reglements-Zoff, den abgesagten Speed-Rennen und der Pisten-Kritik kommt die nächste Negativmeldung: Die Schweizer Technik-Spezialistin Wendy Holdener hat Corona, wie blick.ch berichtet.

06:15

Am Freitag entscheidet der Bundesrat über allfällige weitere Öffnungsschritte. Die Mehrheit der entscheidungsrelevanten Richtwerte zeigte in den letzten Tagen nicht in die gewünschte Richtung. Der Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wies für die Woche vom 8. bis 14. März 8783 laborbestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus aus. Das sind 15,7 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Auch die Zahl der Spitaleintritte und Todesfälle stieg wieder etwas an.

Der Behörde sind am Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 1750 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden, 341 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Gleichzeitig registrierte das BAG 23 neue Todesfälle und 71 Spitaleintritte.

Die für weitere Öffnungsschritte festgelegte 14-Tage-Inzidenz von 166 Fällen pro 100'000 Einwohnern wurde mit 199,75 Fällen überschritten. Der 7-Tage-Durchschnitt des R-Werts, der Anzahl Personen, die ein Infizierter ansteckt, lag mit 1,12 deutlich über 1, die Positivitätsrate bei den Schnelltest mit 5,1 Prozent knapp über dem Richtwert von 5 Prozent.

Andererseits lag die Rate für die etwas zuverlässigeren PCR-Tests in den letzten zwei Wochen mit 4,3 Prozent deutlich unter diesem Zielwert. Klar im grünen Bereich liegt mit knapp 170 auch der Richtwert von 250 für die Belegung der Intensivbetten.

#CoronaInfoCH

Situationsbericht Woche 10 epidemiologische Lage CH und FL (08.03 - 14.03.2021)

In W 10 verzeichneten die CH und das FL insgesamt 8 783 neue laborbestätigte Fälle gegenüber 7 592 in W 9. 1/3https://t.co/XBJhhYcVDJ pic.twitter.com/g9c0HF4jyJ — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) March 18, 2021

06:10

Angesichts steigender Fälle mit Varianten des Coronavirus verhängt Frankreich über die Region Paris und mehreren anderen Teilen des Landes einen vierwöchigen Lockdown. "Die Epidemie verschlimmert sich", sagte Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Nun müsse verhindert werden, dass sie ausser Kontrolle gerate. Das Land sei von einer dritten Welle betroffen. Inzwischen mache die zuerst in Grossbritannien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus drei Viertel der Fälle aus. Die neuen Massnahmen sollen ab Freitagnacht gelten. Zwar sollen Schulen und dringend benötigte Geschäfte offen bleiben wie auch Buchläden. Viele andere Läden sollen dagegen schliessen, Reisen werden eingeschränkt.

Präsident Emmanuel Macron hatte im Januar Forderungen von Wissenschaftlern und einigen Regierungsmitgliedern zurückgewiesen, strengere Massnahmen einzuführen. Er wolle alles tun, um das Land so lange wie möglich offen zu halten, hiess es damals. Die Regierung stehe weiter zu dieser Entscheidung, sagte Castex am Donnerstag. "Wir hätten einen unerträglichen, drei monatigen Lockdown gehabt. Es war richtig, dass wir das nicht gemacht haben."

05:55

Seit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung vor knapp zwei Monaten sind in den Vereinigten Staaten fast 100 Millionen Impfungen verabreicht worden. Bereits am Freitag werde diese Marke überschritten sein, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weissen Haus. "Damit liegen wir Wochen vor dem Zeitplan", sagte Biden. Die Leben von Millionen Menschen seien dank der Impfung, "einer Dosis Hoffnung", zum Besseren gewandelt worden.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17'482 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 95,6 von 90. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 226 weitere Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 74'358. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,629 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

23:35

Weltweit haben sich über 121,49 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,81 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 29,64 Millionen Infektionen und 538'049 Toten.

21:15

Spanien nimmt am Mittwoch wieder Impfungen mit AstraZeneca auf. Das gibt Gesundheitsministerin Carolina Darias bekannt.

