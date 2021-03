10:00

Bis zum 23. März hat Swissmedic in Zusammenarbeit mit den regionalen Pharmacovigilance-Zentren 862 Meldungen über vermutete unerwünschte Arzneimittelwirkungen durch Corona-Impfungen ausgewertet. Die Meldungen bestätigen das aus den Zulassungsstudien bekannte Nebenwirkungsprofil. Bisher gibt es keine Hinweise auf neue Sicherheitsprobleme und das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis der eingesetzten Impfstoffe bleibt bestehen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

09:40

Die Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern der Corona-Massnahmen in Deutschland wird laut ZDF-Politbarometer grösser. Hatten im Februar noch 55 Prozent die geltenden Massnahmen für richtig gehalten, sind es derzeit in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen nur noch 31 Prozent. Dafür verdoppelte sich aber der Anteil derer, die strengere Corona-Einschränkungen wollen, von 18 auf 36 Prozent. Zugleich stieg der Wert für die Kritiker der bisherigen Massnahmen leicht von 23 auf 26 Prozent. Zwei Drittel finden die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April richtig - nur die Anhänger der AfD sind mehrheitlich dagegen. Fast zwei Drittel sind dafür, dass Landkreise, Städte und Länder die "Notbremse" ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 streng umsetzen.

07:45

Die Impfstoffe gegen Corona kommen bald. Nun stehen die Kantone in der Pflicht. Die seien bereit, sagt Rudolf Hauri, der oberste Kantonsarzt. Derzeit schöpften die Kantone die vorhandene Maschinerie noch nicht aus, weil der Treibstoff in Form von Impfdosen fehle. Aber der Aufbau der Infrastruktur sei gemacht, sagte Rudolf Hauri in einem Interview mit dem "Tagesanzeiger". "Wenn jetzt grosse Mengen von Impfdosen kommen, werden wir diese in der Schweiz zügig verimpfen können."

Es gebe noch einzelne Kantone, die beim Aufbau der Infrastruktur weniger weit seien. Doch wenn jetzt grosse Mengen von Impfdosen kämen, würden diese in der Schweiz zügig verimpft werden können. Die Kantone sollten in der Lage sein, 130'000 bis 150'000 Dosen pro Tag zu verimpfen.

Oberster Kantonsarzt Hauri: 150'000 Impfungen pro Tag sollen möglich sein

06:25

Bei seiner ersten formellen Pressekonferenz im Weissen Haus hat US-Präsident Joe Biden sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne in den USA verdoppelt: In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollen 200 Millionen Impfungen verabreicht werden. Dies sei ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel, sagte Biden am Donnerstag. "Ich glaube, wir können das schaffen." Biden hatte vor seinem Amtsantritt am 20. Januar versprochen, dass in seinen ersten 100 Tagen als Präsident mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten. Das Ziel wurde bereits Ende vergangener Woche erreicht, nach knapp 60 Tagen im Amt.

US-Politik - Biden verdoppelt bei erster Pressekonferenz Ziel für US-Impfkampagne

06:10

Das Ziel, alle Personen, die sich impfen lassen möchten, bis Ende Juni mindestens einmal zu impfen, ist laut dem Bundesrat realistisch. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten noch weitere Impfstoffe zugelassen werden. Das Produkt des deutschen Impfstoffherstellers Curevac hat nun gemäss blick.ch eine Niederlassung in Basel eingerichtet. Dies ist eine von mehreren Voraussetzungen der Heilmittelbehörde Swissmedic, damit diese einen Impfstoff auch in der Schweiz zulässt. Curevac-Sprecher Thorsten Schüller bestätigt der Zeitung zudem, dass auch Gespräche für eine mögliche Zulassung bereits stattfinden würden.

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag 21'573 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 119,1 (Vortag: 113,3). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 183 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75'623. Insgesamt wurden bislang mehr als 2.73 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

00:50

Brasilien meldet mehr als 100'000 Neuinfektionen und damit so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 2777, gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt. Die Rekordfallzahl kommt einen Tag, nachdem Brasilien die Zahl von 300'000 Todesopfern durch die Pandemie überschritten hat. Damit verbucht Brasilien nach den Vereinigten Staaten die zweithöchste Zahl an Todesopfern weltweit.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

23:45

Weltweit haben sich über 125,11 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,87 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 30,05 Millionen Infektionen und 545'582 Toten.

23:10

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Impfstoff-Hersteller AstraZeneca gewarnt, dass er keinen in der EU hergestellten Impfstoff mehr exportieren kann, wenn er die Lieferverpflichtungen gegenüber der EU nicht einhält. "Wir müssen und wollen unseren europäischen Bürgern erklären, dass sie ihren fairen Anteil bekommen", sagt sie nach dem EU-Gipfel. "Ich denke, es ist klar für die Firma, dass sie zuerst die Verträge mit den EU-Staaten einhalten muss, bevor sie wieder an den Export von Impfstoffen denken kann", sagt von der Leyen.

22:00

In Frankreich werden 4709 Menschen wegen Covid auf den Intensivstationen behandelt, die höchste Zahl seit Jahresbeginn. Im Frühjahr 2020 wurden Werte über 7000 verzeichnet.

