07:35

Heute vor einem Jahr ist erstmals in der Schweiz bei einem Patienten das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Neun Tage später starb die erste Person an der Lungenkrankheit Covid-19. Seither herrscht im öffentlichen und privaten Leben der Ausnahmezustand.

Der erste bekannte Corona-Fall in der Schweiz war ein 70-jähriger Mann aus dem Tessin. Er hatte zehn Tage vor seiner Diagnose an einer Versammlung in der Gegend von Mailand (I) teilgenommen und sich dort vermutlich angesteckt. In Norditalien grassierte das Virus damals besonders. Der Mann wurde nach Symptomen in einer Luganeser Klinik isoliert. Nach wenigen Tagen konnte er das Spital wieder verlassen.

Die weltweite Pandemie, die wohl im chinesischen Wuhan ihren Anfang nahm, war damit auch in der Schweiz angekommen. Das winzige Virus Sars-Cov-2 führte zur grössten Krise im Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Bundesrat rief zeitweise den Notstand aus und beschloss vorübergehend eine Mobilmachung von Teilen der Armee.

Mehr dazu hier.

+++

06:30

Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset äussert grosses Verständnis für Branchen, in denen wegen der Coronapandemie nicht gearbeitet werden kann. Gleichzeitig verwahrt er sich in einem Interview mit dem "Blick" gegen den Vorwurf, der sei ein "Diktator". Der Bundesrat arbeite zu siebt: "Das funktioniert nicht erst seit 2020 so – sondern seit 170 Jahren."

Berset nimmt im Interview auch Stellung zu Fehlern, die im Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemacht worden sind, und zum Stand der Impfungen beziehungsweise verzögerten Impfstoff-Lieferungen in der Schweiz. Das vollständige Interview findet sich hier.

Der Bundesrat hat am Mittwoch erste Lockerungen der geltenden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ab dem 1. März beschlossen. Viele Massnahmen bleiben aber mindestens weitere drei Wochen in Kraft. Eine Übersicht:

Einkaufsläden und Märkte für Güter des nicht täglichen Bedarfs, Museen und Lesesäle von Bibliotheken sollen wieder öffnen können.

und Märkte für Güter des nicht täglichen Bedarfs, Museen und Lesesäle von Bibliotheken sollen wieder öffnen können. Aussenbereiche von Zoos, botanischen Gärten sowie Sport- und Freizeitanlagen wie Kunsteisbahnen, Tennis- und Fussballplätze oder Leichtathletikstadien dürfen wieder öffnen.

von Zoos, botanischen Gärten sowie Sport- und Freizeitanlagen wie Kunsteisbahnen, Tennis- und Fussballplätze oder Leichtathletikstadien dürfen wieder öffnen. Im Freien sollen private Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen im Familien- und Freundeskreis wieder erlaubt sein.

im Familien- und Freundeskreis wieder erlaubt sein. Jugendliche unter 20 Jahren sollen den meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten wieder nachgehen können.

sollen den meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten wieder nachgehen können. Restaurants müssen weiterhin geschlossen bleiben.

müssen weiterhin geschlossen bleiben. Über Skigebiete und Hotels entscheiden weiterhin die Kantone.

und Hotels entscheiden weiterhin die Kantone. Die Homeoffice-Pflicht gilt weiterhin.

gilt weiterhin. Maskenpflicht am Arbeitsplatz bleibt.

bleibt. Besonders gefährdete Personen haben das Recht auf Homeoffice oder auf einen gleichwertigen Schutz am Arbeitsplatz.

oder auf einen gleichwertigen Schutz am Arbeitsplatz. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen, soziale Einrichtungen, Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und der Polizei, Schalter von Betrieben des öffentlichen Verkehrs und die Autovermietung dürfen weiterhin öffnen.

Die Medienkonferenz vom Mittwoch, 24. Februar zum Nachschauen:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 1343 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'023. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'010, vor einer Woche bei 1'060. Zudem wurden 43 neue Spitaleinweisungen und 16 neue Todesfälle gemeldet.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Gratis.

+++

06:10

Bei der Credit Suisse geht mit Corona nun auch die Heimarbeit ins zweite Jahr. Inzwischen befürchtet sich die Bank, dass das fortdauernde Homeoffice ihre Mitarbeiter zu verschleissen droht, und will gegensteuern.

"Ich sorge mich um unsere Leute", sagte Brian Chin, der den Konzernbereich Handel und Investmentbanking leitet, auf einer virtuellen Investorenkonferenz der zweitgrössten Schweizer Bank. "Die Leute sind dieser Konstellation ein Stück weit müde. Sie können ihre Kollegen nicht sehen, und die Kunden auch nicht."

Credit Suisse hofft, bald wieder einigen Mitarbeitern die Rückkehr in ihre Büros ermöglichen zu können, zumindest für einen Teil der Zeit. Auch für Zoom-Videogespräche gebe es letztlich eine Obergrenze, deren Überschreitung nicht mehr verkraftbar sei, so Chin.

Zur Eindämmung der Corona-Epidemie hatten die grössten Banken der Welt ihre Mitarbeiter vergangenes Jahr scharenweise nach Hause geschickt. Anstrengungen, sie wieder zurück in die Büros zu holen, waren im Herbst an wieder steigenden Infektionszahlen gescheitert.

+++

05:25

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11'869 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 1662 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 61,7 von zuletzt 59,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. 385 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 69'125. Insgesamt wurden bislang in mehr als 2,41 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Zahl der aktiven #Corona-Fälle in steigt um 2,3%. Und: Das Minus im Vorwochenvergleich ist mit 7% so gering wie seit dem 15. Januar nicht mehr.@welt pic.twitter.com/HnadmZcod1 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) February 25, 2021

+++

03:05

Eine israelische Studie belegt die hohe Wirksamkeit des Vakzins der Partner BioNTech und Pfizer. Auch unter realen Bedingungen habe der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94 Prozent, hiess es in der im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlichten Auswertung der Daten von 1,2 Millionen Menschen.

Bislang lagen nur Daten zur Wirksamkeit des Vakzins unter kontrollierten Bedingungen aus klinischen Studien vor. Seit der Einführung der Impfungen in Israel am 19. Dezember haben von den neun Millionen Einwohnern fast die Hälfte die erste Dosis erhalten, ein Drittel bereits beide Impf-Einheiten.

+++

Beim Klicken auf die Grafik erscheint die Übersicht zu den weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

23:30

Die Europäische Union (EU) sollte nach den Worten von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Corona-Impfpass wie in Israel einführen. Kurz sagte auf "Bild live": "Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen."

Es geht Kurz dabei aber nicht nur um Geimpfte: "Wer geimpft ist, der soll volle Freiheit haben, aber genauso auch jene, die gerade Corona hatten und von daher immun sind, und auch all jene, die einen Test machen und durch den Test nachweisen können, dass sie negativ sind."

+++

+++

22:15

Der Pharmakonzern Moderna geht davon aus, in diesem Jahr weltweit 700 Millionen Impfdosen herstellen zu können und damit 100 Millionen mehr als bislang erwartet. Zudem würden weitere Verbesserungen bei der Fertigung untersucht, die möglicherweise die Zahl auf eine Milliarden Dosen heben könnten, teil das US-Unternehmen weiter mit.

Für das kommende Jahr seien 1,4 Milliarden Dosen denkbar. Wie der Konzern weiter bekanntgibt, prüfen US-Labors eine experimentelle Zusatzimpfung gegen die zuerst in Südafrika nachgewiesen Variante des Virus.

+++

21:30

Die Zahl der Infektionen und Todesfälle in den USA ist nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) im Wochenvergleich gefallen. Die meisten Staaten in Südamerika berichteten zudem von rückläufigen Neuinfektionen, sagt Direktorin Carissa Etienne. Sie beklagt einen Mangel an Impfstoff.

Gym rats should wear a tight-fitting mask and keep it on while working out, experts say https://t.co/7ASYKPpaVV — NYT Science (@NYTScience) February 25, 2021

+++

20:30

Frankreich meldet mit 31'518 Neuinfektion den stärksten Anstieg seit Mitte November. Vergangenen Mittwoch lag die Zahl bei 25'018. Die Zahl der neuen Todesfälle lag bei 277 nach 431 am Dienstag.

+++

20:00

Israels Regierung will die Wirtschaft des Landes ab Anfang April wieder komplett hochfahren. Bis Ende März dürften alle berechtigten Bürger im Alter von 16 Jahren oder älter geimpft sein, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In Israel hat inzwischen fast die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffes erhalten.

+++

18:35

In England kann einer Regierungs-Expertin zufolge im Sommer möglicherweise die Maskenpflicht teilweise ausgesetzt werden. Bedingung sei ein ausreichender Rückgang der Infektionszahlen, sagt Jenny Harries. Allerdings könnten im Winter Masken dann wieder notwendig werden.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)