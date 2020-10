09:20

In Deutschland sind in 19'059 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die am Samstag auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte Zahl ist die bislang höchste seit Ausbruch des Virus. Am Freitag waren es 18'681 neue Fälle gewesen. Die Werte sind allerdings nur begrenzt mit denen vom Frühjahr vergleichbar, da damals weitaus weniger Tests gemacht wurden.

Die Gesamtzahl der Positiv-Tests beläuft sich mittlerweile auf 518'753. 103 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden, nachdem es am Freitag 77 gewesen waren. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt inzwischen bei 10'452.

Im Kampf gegen die Infektionswelle wird im November das öffentliche Leben in Deutschland drastisch eingeschränkt. Darauf hatten sich am Mittwoch Bund und Länder geeinigt.

09:00

Die Schweizer Spitäler müssen weiter aufrüsten. Damit jeder Corona-Patient, die Versorgung bekommt, die er braucht. Denn die Zahlen der Infizierten steigen weiter, 9207 Neuinfektionen meldete das BAG am Freitag. 279 Personen mussten in den letzten 24 Stunden hospitalisiert werden.

Wie blick.ch berichtet, waren es am Dienstag noch 200 Patienten, die wegen Corona auf Intensiv lagen. Am Freitag sind es schon 261. Insgesamt stieg die Zahl der verfügbaren Intensivbetten zwar von 1078 auf 1095. Davon sind aber 732 Betten belegt. Dies bedeutet, dass es noch 363 Plätze für Patienten gibt, die schwer erkranken.

Im Kanton Solothurn ist die Situation besonders prekär. Eigentlich stehen total nur 15 Intensivpflege-Betten zur Verfügung. Doch momentan gibt es 17 Patienten, die auf der Intensiv liegen. Zwei davon wegen Corona. "Die Lage im Kanton Solothurn ist ernst", sagte SP- Regierungsrätin Susanne Schaffner am Donnerstag.

08:50

Der britische Premierminister Boris Johnson erwägt im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen neuen strengen Teil-Lockdown in England. Die "Times" meldete, dass Johnson die neuen Corona-Massnahmen am Montag in einer Pressekonferenz ankündigen werde. Demnach solle alles geschlossen werden - abgesehen von lebenswichtigen Geschäften und Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Universitäten. Die neuen Beschränkungen könnten ab Mittwoch bis 1. Dezember gelten. Die "Times" zitierte eine hochrangige Regierungsquelle, nach der die Massnahmen diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen sei.

07:40

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen gewarnt. "Für eine bedeutende Zahl von Menschen hat dieses Virus eine Reihe ernsthafter Langzeitfolgen", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend in Genf. Berichte über anhaltende Komplikationen nach Covid-19 gebe es von Krankenhauspatienten ebenso wie von daheim behandelten, jungen sowie alten Menschen. Zahlen dazu, wie viele Patienten betroffen sind, gibt es laut WHO noch nicht.

07:20

In den USA liegt die Zahl der neuen Positiv-Tests erstmals über der Marke von 100'000, wie Reuters-Berechnungen ergeben. Demnach fielen Corona-Tests in 100'233 Fällen positiv aus. Tags zuvor lag die Zahl noch bei 91'000. Der bisherige weltweite Höchstwert wurde im September in Indien erfasst mit 97'894 neuen Fällen binnen 24 Stunden. In den USA beläuft sich die Gesamtzahl der Positiv-Tests mittlerweile auf mehr als neun Millionen, wie Berechnungen auf Basis offizieller Daten zeigen. Dies entspricht fast drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Fast 230'000 Menschen starben, die positiv auf das Virus getestet wurden.

05:30

Indien meldet 48'268 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 8,1 Millionen, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums vom Samstag hervorgeht. Indien zählt nach den USA die meisten Fälle weltweit. Die Zahl der Toten stieg um 551 auf insgesamt 121'641.

03:10

China meldet mehr Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen 24 Stunden auf 33 gestiegen, nachdem es zuvor noch 25 gewesen seien, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Die neuen Fälle seien überwiegend aus Übersee importiert worden, sechs stammten von einem regionalen Ausbruch in der westlichen Region Xinjiang. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in der Volksrepublik liegt nun bei 85'973. Die Zahl der Todesfälle verharrte unverändert bei 4634.

02:20

Mexiko meldet erneut einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen und -Todesopfer. Das Gesundheitsministerium berichtete am Freitag (Ortszeit) von 6000 neuen Fällen, womit sich die Gesamtzahl auf 918'811 erhöhte. Bei den Todesopfern gab es einen Anstieg um 516 auf insgesamt 91'289. Dem Ministerium zufolge liegt die tatsächliche Zahl der Infizierten wahrscheinlich deutlich höher, die der Toten könne um rund 50'000 höher sein als offiziell bekannt.

21:00

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich steigt auf 49'215. Das sind rund 1500 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Toten steigt um 256 auf insgesamt 36'565.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)