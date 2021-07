06:15

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen will die katalanische Regionalregierung eine nächtliche Ausgehsperre für die Touristenmetropole Barcelona und andere Städte der Region anordnen. Die Massnahme, die jeweils von 0.30 Uhr bis 6.00 Uhr gelten soll, muss noch vom Obersten Landesgericht abgesegnet werden. Die Menschen dürfen dann nur noch mit triftigem Grund aus dem Haus. Die Massnahme betreffe nicht die gesamte Region im Nordosten Spaniens mit der Costa Brava, sondern nur Städte mit besonders vielen Ansteckungen, betonte die Regionalregierung in Barcelona am Mittwoch.

06:10

Der Bundesrat hat im Mai entschieden, dass der Einsatz des Covid-Zertifikats in der Schweiz in drei Bereichen unterteilt wird. Im roten Bereich ist die Anwendung obligatorisch, der orange Bereich kann ein Zertifikat verlangen, muss aber nicht. Der grüne Bereich bleibt frei von Zertifikaten. Dieser umfasst Bereiche des alltäglichen Lebens wie ÖV oder Schulen.

Das sieht im Nachbarland Frankreich ab August ganz anders aus. Zum Beispiel muss bei längeren Strecken mit dem öffentlichen Verkehr ein gültiges Zertifikat vorgewiesen werden. Auch für ins Café oder Restaurant müssen Franzosen und Französinnen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Hierzulande wird mit ähnlichen Gedanken gespielt. Der Jurassische Gesundheitsvorsteher Jacques Gerber (FDP) meinte beispielsweise in der Tagesschau der "RTS", es sei "eine Möglichkeit": "Ich kann mir heute nicht vorstellen, Schliessungen von gewissen ökonomischen Sektoren vorzunehmen." Lieber soll am Eingang ein Zertifikat verlangt werden, als die Gastronomie zu schliessen.

05:30

Rund 4000 Menschen haben am Mittwochabend vor dem griechischen Parlament in Athen gegen ein Bündel von Corona-Massnahmen demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, seien auch in Thessaloniki und Heraklion auf Kreta mehrere Hundert Menschen aus demselben Grund auf die Strassen gegangen. Es waren die bislang grössten Demonstrationen von Impfverweigerern in Griechenland, berichtete der Staatsrundfunk.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1642 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 672 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 970 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 8,0 von 7,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 32 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'319. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,74 Millionen Corona-Tests positiv aus.

23:45

Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington drängen transatlantische Wirtschaftsvertreter auf ein Ende des US-Einreiseverbots. "Unter den Reisebeschränkungen leiden viele Firmen. Je länger der Travel Ban anhält, desto mehr Investitionen, Innovationen und Personalaustausch werden blockiert", sagt Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany) dem "Handelsblatt". Der Verband vertritt mehr als 2000 Unternehmen, die auf beiden Seiten des Atlantiks aktiv sind. "Aktuell staut sich alles, diese Rückmeldung bekommen wir von unseren Mitgliedern", erklärt Menne. Die US-Regierung hatte im März 2020, nach dem Ausbruch der Pandemie, Reisebeschränkungen gegen EU-Bürger erlassen.

22:35

Bislang sind mehr als 5000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 5374 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert worden. Die Effektivität der Im­pfung bewertet das RKI dennoch als hoch. Die vom RKI geschätzte Impfeffektivität liegt bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 88 und 89 Prozent.

22:20

In Spanien verzeichnen die Behörden 26'390 Neuinfektionen binnen eines Tages. Am Dienstag waren es fast 44'000. Vor allem jüngere Menschen, die nicht geimpft sind, stecken sich dem Gesundheitsministerium zufolge an. Trotz der steigenden Neuinfektionen bleibt die Zahl der neuen Todesfälle verhältnismässig niedrig. Am Mittwoch werden zehn Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet nach 13 am Vortag. Insgesamt starben bislang 81'043 Menschen mit oder an dem Coronavirus.

21:10

Der Anteil der besonders ansteckenden Delta-Variante an den Corona-Infektionen in Deutschland beträgt mittlerweile 74 Prozent. Das teilt das Robert-Koch-Institut in seinem Virusvarianten-Bericht mit. Seit Ende Juni ist Delta nach RKI-Angaben die dominierende Coronavirus-Variante in Deutschland. Sie hat die Variante Alpha verdrängt, die sich zuvor in Europa stark ausgebreitet hatte. Der Anteil von Alpha betrage hierzulande nur noch 22 Prozent, werde derzeit also in jeder fünften Probe nachgewiesen. In Deutschland sei keine starke Ausbreitung der Varianten Beta und Gamma zu beobachten, deren Anteil sei in den vergangenen Wochen konstant niedrig bei rund einem Prozent geblieben.

20:35

Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt sich besorgt wegen des raschen Anstiegs der Corona-Fälle in mehreren Ländern des Nahen Ostens. Dass zu wenig Impfstoff verfügbar sei und Virusvarianten grassierten, verschlechtere die Lage, erklärt die WHO. Nach einem Rückgang der Neuinfektionen und neuer Todesfälle in den vergangenen acht Wochen, stiegen die Zahlen in Libyen und Tunesien sowie im Iran und Irak wieder deutlich an. Im Libanon und in Marokko sei ebenfalls mit einem starken Zuwachs zu rechnen. Kommende Woche wird in der Region der muslimische Feiertag Eid al-Adha begangen, zu dem sich traditionell zahlreiche Menschen versammeln. Die WHO zeigt sich besorgt, dass danach der aktuelle Corona-Anstieg bald seinen Höhepunkt mit katastrophalen Folgen erreichen könnte.

20:00

Wenige Tage nach dem EM-Finale in Wembley verzeichnet Grossbritannien mit 42'302 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages den höchsten Wert seit dem 15. Januar. Am Dienstag waren es nach offiziellen Daten noch 36'660 Neuinfektionen. Den Daten zufolge starben 49 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus, am Vortag waren es 50. In Grossbritannien grassiert die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Seit Mitte Mai steigen die Neuinfektionen, zugleich bleibt die Zahl der Todesfälle niedriger als in früheren Corona-Wellen.

