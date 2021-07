06:15

"Das würde ich nicht machen", sagt Ex-"Mister Corona" Daniel Koch im Interview mit tagesanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig) auf die Frage, ob Maskenpflicht im ÖV und in den Läden in der Schweiz nun gelockert werden soll. "Wir sollten jene Massnahmen, die nicht wehtun, aufrechterhalten. Masken mögen kein Allheilmittel für alle Ewigkeit sein, aber wir sollten sie beibehalten, bis wir den nächsten Winter überstanden haben."

Das Covid-Zertifikat findet Koch "ausgezeichnet". Denn es verringere die Wahrscheinlichkeit enorm, an einem Anlass andere anzustecken. "Man sollte es noch breiter einsetzen. Es mutet doch komisch an, wenn man das Zertifikat für den Discobesuch vorweisen muss, aber nicht, wenn man die Grossmutter im Altersheim besucht. Die Gefahr für die Grossmutter ist doch viel grösser." Die Zertifikatspflicht sollte auch in Alters- und Pflegeheimen, sowohl für die Besucher als auch für das Personal, gelten.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

06:00

Die Slowakei spendet 10'000 Dosen Impfstoff an Taiwan. Das mitteleuropäische Land unterstützt damit Taiwan als Dankeschön für Hilfe, die Taiwan im vergangenen Jahr geleistet hatte. Unter dem Motto "Taiwan kann helfen, Taiwan hilft" hatte die Insel seit Beginn der Pandemie Millionen von Gesichtsmasken an die ganze Welt gespendet, darunter nicht nur die Slowakei und weitere europäische Länder, sondern auch USA und Asien.

+++

04:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1456 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 507 mehr als am Freitag vor einer Woche, als 949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 8,6 von 8,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 18 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91'337.

+++

02:00

US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, dass seine Regierung die bestehenden Corona-Einreisebeschränkungen für Europäer aus dem Schengen-Raum überprüfen wird. Er rechne mit einer Antwort der Covid-Experten in den kommenden Tagen, sagt Biden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, sie habe das Thema in dem gemeinsamen Gesprächen angesprochen. "Ich vertraue auf das amerikanische Covid-Team", fügt sie hinzu. Seit Tagen laufen Wirtschaft und Politik in Deutschland Sturm gegen die US-Einreise-Beschränkungen. US-Amerikaner dürfen bereits wieder in den Schengen-Raum einreisen.

Angela Merkel ist das erste Regierungsoberhaupt aus Europa, das US-Präsident Biden in Washington empfängt. Ein Neuanfang nach den verheerenden Trump-Jahren – das machte die Kanzlerin gleich zu Beginn deutlich. https://t.co/Krlm7CIvPm pic.twitter.com/jz0VLlJhi1 — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 15, 2021

+++

01:00

Für ungeimpfte Mitarbeiter in Restaurants und Tourismus-Fachkräfte auf einigen griechischen Urlaubsinseln besteht demnächst Corona-Testpflicht. Nach einem Anstieg von Neuinfektionen wegen der ansteckenden Delta-Variante solle das Personal regelmäßig getestet werden, teilt der zuständige Minister mit. Die Tests seien ab Samstag zwei Mal wöchentlich vorgesehen.

+++

00:00

In Spanien verzeichnen die Behörden 27'688 Neuinfektionen binnen eines Tages. Am Mittwoch waren es 26'390 nach fast 44'000 am Dienstag. Vor allem jüngere Menschen, die nicht geimpft sind, stecken sich dem Gesundheitsministerium zufolge an. Für Donnerstag werden 41 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet nach zehn am Vortag. Insgesamt starben bislang 81'084 Menschen mit oder an dem Coronavirus.

+++

00:00

Der europäische Ausschuss für Risikobewertung hat einen Warnhinweis für eine sehr seltene Nervenkrankheit in die Produktinformationen des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca aufgenommen. Das geht aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, der am Donnerstag in Langen (Hessen) veröffentlicht wurde. Beim Guillain-Barré-Syndroms (GBS) werden durch eine überschiessende Autoimmunreaktion Nerven geschädigt, so dass sie keine Reize mehr übertragen können. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte einen entsprechenden Hinweis Anfang der Woche bereits in die Produktinformation zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson aufgenommen. Sie verwies jedoch darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, die Nervenerkrankung zu bekommen, insgesamt sehr gering sei.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)