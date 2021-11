Die Corona-Experten des Bundes informieren ab 14 Uhr an einer Medienkonferenz in Bern über die Pandemie-Lage.

Die Medienkonferenz kann ab 14 Uhr hier angesehen werden:

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch - Börsen- und Wirtschaftsnachrichten, topaktuell und auf den Punkt gebracht.

+++

11:30

Kroatien hat angesichts steigender Infektionszahlen die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Seit heute dürfen Amtsgebäude nur mehr noch von Menschen betreten werden, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Die Regelung gilt sowohl für die Mitarbeiter der Ämter als auch für Kunden, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet.

In Kroatien stiegen die Infektionszahlen zuletzt stark an. Die Sieben-Tage-Rate pro 100'000 Einwohner lag am Dienstag bei 914. In den letzten sieben Tagen starben im Durchschnitt täglich 56 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Nur 45.5 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

+++

10:00

Ab heute sind die Covid-Zertifikate für Genesene in der Schweiz länger gültig, nämlich 12 Monate. Personen, die mit einem zuerst positiven und später dann negativen Test belegen können, dass sie Corona durchgemacht haben, können ihr Zertifikat nun verlängern lassen. Die neue Regelung gilt in der Schweiz und für die Rückreise in die Schweiz. In Europa gilt das Genesenen-Zertifikat mit wenigen Ausnahmen weiterhin 6 Monate.

Ebenfalls ab heute werden zudem Covid-Zertifikate für jene Personen ausgestellt, die mit einem aktuellen positiven Antikörper-Test belegen können, dass sie eine Erkrankung durchgemacht haben und über genügend Antikörper verfügen. Dieses Zertifikat ist 90 Tage lang in der Schweiz gültig.

+++

+++

08:30

Rückschlag für die Biotechfirma Molecular Partners bei der Entwicklung eines Covid-Medikaments. Der Wirkstoff Ensovibep hat in einer laufenden klinischen Studie die Schwellenwerte nicht erreicht, die für die Fortsetzung der Rekrutierung von hospitalisierten Erwachsenen mit Covid erforderlich sind. Molecular Partners konzentriere sich nun auf die Wirksamkeit des Medikamenten-Kandidaten bei Patienten in früheren Krankheitsstadien, teilte die Firma mit.

Eine parallel, zusammen mit Novartis betriebene klinische Studie laufe weiter. Zwischenergebnisse der Studie, bei der eine Verschlimmerung der Symptome und eine Krankenhauseinweisung von Patienten durch Ensovibep verhindert werden soll, würden Anfang 2022 erwartet.

Bund hatte bereits vorbestellt: Schweizer Corona-Medikament floppt https://t.co/CCIFJ7TAys — Blick (@Blickch) November 16, 2021

+++

06:30

Die Zahlen der Neuinfektionen steigt auch in Spanien und Portugal langsam wieder an. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Spanien stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid am Montag auf gut 48. Vor einem Monat hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 18 gelegen. In Portugal liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei knapp 100, vor einem Monat wurde sie mit etwa 40 angegeben. In Spanien sind fast 80 Prozent, in Portugal sogar bald 90 Prozent vollständig gegen Corona geimpft. In beiden Ländern gibt es zurzeit nur wenige Corona-Beschränkungen.

+++

06:15

SVP-Präsident Marco Chiesa ist gegen eine allgemeine Impfpflicht. Aber bei Pflegenden, die mit verletzlichen Menschen zu tun hätten, mache eine Impfpflicht durchaus Sinn, sagte Chiesa in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Noch sicherer wären aber Tests, weil geimpfte Personen trotzdem ansteckend sein könnten. Er selber sei geimpft. Aber er werde seine Kinder nicht zwangsimpfen lassen. "Wir sollten akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Sonst riskieren wir, dass sich die Impfskeptiker radikalisieren", sagte Chiesa.

Kritik äussert der SVP-Parteipräsident am Covid-19-Zertifikat. Bei dessen Einführung sei man davon ausgegangen, dass es vor allem für Reisen ins Ausland eingesetzt werden sollte und nicht im Alltag im Inland. Das Zertifikat habe keinen epidemiologischen Wert, sondern sei nur ein Disziplinierungsinstrument. Vieles sei während der Coronakrise in den letzten eineinhalb Jahren schiefgelaufen. Bei den Masken und Impfdosen habe die Schweiz zu lange warten müssen, übt Chiesa Kritik an der Politik des Bundesrates und des Bundesamtes für Gesundheit. Und die Regierung habe sich viel zu spät um die ältere Bevölkerung gekümmert.

+++

05:25

Während der nationalen Impfwoche sind in der Schweiz pro Tag durchschnittlich 14'956 Impfungen durchgeführt worden. Im Vergleich zur Woche davor stieg das Impftempo damit um rund 38 Prozent.

Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf seiner Website veröffentlichte. Vom 8. bis 14. November wurden in der Schweiz 104'689 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 11'371'591 Impfdosen verabreicht. 5'650'855 Personen sind vollständig geimpft. Das entspricht 64,9 Prozent der Bevölkerung.

+++

Explainer: Delta dominates the world, but scientists watch for worrisome offspring https://t.co/LcGbeqneNg pic.twitter.com/3JX8zNH0wn — Reuters (@Reuters) November 16, 2021

+++

04:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 32'048 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 10'216 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21'832 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Rekordwert von 312,4 von 303,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 265 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97'980. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als fünf Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

22:00

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz begrüsst die Debatte über eine teilweise Impfpflicht. "Ich finde es richtig, dass wir eine Diskussion begonnen haben, ob wir das machen sollten", sagt Scholz bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". Die Überzeugungsarbeit für das Impfen habe lange gut, aber nicht ausreichend geklappt. "Jetzt haben wir eine Debatte, die man führen kann", sagt er, ohne sich inhaltlich festzulegen. Er halte es aber für möglich, eine solche Entscheidung zu treffen. Nötig sei dafür ein politischer Konsens.

+++

20:00

Die Ukraine will die maue Impfbereitschaft in der Bevölkerung mit einer Geldprämie stärken. Jeder geimpfte solle 1000 Hrywnja (umgerechnet rund 33 Euro) erhalten, kündigt Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Die Ukraine hat eine der niedrigsten Impfraten in Europa und kämpft mit der bislang stärksten Corona-Welle im Land.

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)