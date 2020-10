06:45

Der Fernreise-Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb vorübergehend ein.

Mehr dazu hier.

+++

06:30

Der Bundesrat erwartet laut Gesundheitsminister Alain Berset von den Kantonen, dass sie je nach Situation die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf ihrem Gebiet weiter verschärfen. Es sei wichtig, regional differenzierter zu handeln als im März.

Die Unterschiede seien markant, sagte Berset in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (Freitagausgabe). So habe beispielsweise das Wallis eine mehr als fünf Mal höhere 14-Tages-Inzidenz bei den neuen Fällen als Solothurn. Das zeige sich bei der Situation in den Spitälern, die im Wallis viel angespannter sei als in Solothurn.

Epidemiologische Lage in der Schweiz und Liechtenstein

29.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 9386 145'044 Hospitalisierungen 287 6700 Todesfälle 31 1985 Covid-19-Test 35'230 1'895'175

* seit 28.10.2020, 8 Uhr

Berset dementierte, das die Schweiz die Kontrolle über die Pandemie verloren habe. Die Situation sei aber sicher viel schlechter als vor einem Monat. Gleichzeitig hätten die Kantone die Kapazitäten beim Contact Tracing stark erhöht.

Den Vorwurf, der Bundesrat habe zu spät reagiert, weist Berset zurück. "Wir haben reagiert und sind der Planung gefolgt, die wir mit den Kantonen im Sommer vorbereitet haben. Als die Kurve zu steigen begann, haben wir sofort zusätzliche Massnahmen in die Wege geleitet. Ich habe verschiedentlich die Kantone kontaktiert und sie aufgefordert, zu handeln", sagte der Gesundheitsminister weiter.

Schweizer Forscher zeigen: Neue Sars-Cov-2-Variante dominiert in Europa https://t.co/9VNOTkbFn1 — BLICK (@Blickch) October 29, 2020

Bereits im August und September hätten sich die Fälle verdoppelt, allerdings sehr langsam über einen Zeitraum von einem Monat. Im Oktober habe sich die Zeit dann sehr rasch und für alle überraschend auf eine Woche reduziert. Die Task Force Wissenschaft habe ihm diesen raschen Anstieg am 16. Oktober gemeldet. Bereits zwei Tage später habe der Bundesrat Verschärfungen beschlossen.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

06:05

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland in Rekordtempo aus. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag erstmals mehr als 18'000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI 18'681 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden.

60 Minuten nach Lockdown-Rede - Laschet ohne Maske im Flieger! https://t.co/YPuGBwKi3y — BILD (@BILD) October 29, 2020

Am Donnerstag waren es noch 16'774. Seit Ausbruch der Seuche wurden damit insgesamt 499'694 Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 77 auf insgesamt 10'349.

Im Kampf gegen die Infektionswelle wird im November das öffentliche Leben in der Bundesrepublik drastisch eingeschränkt.

+++

04:15

Hollywoods Actionfilm-Produzent Michael Bay will aus der Coronavirus-Pandemie Kapital schlagen. Der erste Trailer zu seinem Thriller "Songbird" wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Katastrophen-Romanze spielt im Jahr 2024 in einer Welt mit mehr als 110 Millionen Coronavirus-Toten, drastischen Ausgangssperren und gefährlichen Virus-Mutationen.

Watch the official trailer for #SongbirdMovie from the Producer of ‘The Purge’ and ‘A Quiet Place’. The only way out is together... pic.twitter.com/hiBlTLuTbw — Songbird (@Songbird) October 29, 2020

"Riverdale"-Darsteller K.J. Apa und Sofia Carson ("Pretty Little Liars: The Perfectionists") spielen ein junges Paar im dystopischen Los Angeles. Regisseur Adam Mason holte unter anderem auch Demi Moore, Bradley Whitford und Paul Walter Hauser vor die Kamera. Der Film wurde ab Juli gedreht, als nach einem anfänglichen Shutdown der Filmindustrie im Frühjahr Dreharbeiten unter Corona-Auflagen wieder erlaubt waren. Einen Starttermin für "Songbird" gibt es noch nicht.

Der Trailer wurde im Netz eher kritisch kommentiert. Dies sei nicht der Film, den man im Moment brauche, schrieb ein Nutzer. Andere fanden ihn geschmacklos und respektlos.

+++

02:15

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hält den erneuten Lockdown einiger Länder im Kampf gegen die Corona-Pandemie für übertrieben. Dies sei "verrückt", sagt Bolsonaro angesichts der Bemühungen in vielen westlichen Ländern, die zweite Corona-Welle abzumildern.

+++

01:30

China meldet weniger Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen 24 Stunden auf 25 gesunken, nachdem es zuvor noch 47 gewesen seien, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Die neuen Fälle seien mit einer Ausnahme aus Übersee importiert worden. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in der Volksrepublik liegt nun bei 85'940. Die Zahl der Todesfälle verharrte unverändert bei 4634.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung der Coronaviruspandemie von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

00:20

Der iPhone-Hersteller Apple schliesst wegen der Pandemie vorübergehend die meisten Läden in Frankreich. 17 von 20 Geschäften sollen ab Freitag geschlossen bleiben, steht auf der Homepage des US-Konzerns. In Frankreich beginnt an diesem Freitag ein einmonatiger Lockdown.

+++

+++

23:50

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 44,66 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1,176 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit knapp 8,9 Millionen bestätigten Fällen und fast 228'000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

+++

19:50

Spanien gibt 23'580 neue Positiv-Tests bekannt, der höchste Tageswert seit dem Beginn der Pandemie. Zudem werden 173 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gibt es damit knapp 1,2 Millionen bekannte Infektionen und 35.466 Todesfälle.

+++

19:45

Frankreich meldet 47'636 neue Positiv-Tests nach 36'437 am Mittwoch. Die Zahl der neu verzeichneten Toten fällt dagegen auf 235 von 244. Damit sind insgesamt knapp 1,3 Millionen Infektionen und 36.020 Todesfälle bekannt.

Reconfinement : "Le masque devient obligatoire pour tous les élèves à partir du CP" Jean-Michel Blanquer Édition spéciale sur @france2tv pic.twitter.com/z0MyPWbYWb — Info France 2 (@infofrance2) October 29, 2020

Kurz vor dem Beginn des neuen Lockdowns verzeichnen Frankreichs Friseure eine riesige Nachfrage. "Man könnte meinen, es wäre schon Weihnachten", sagt Cathy Duhautbois, Mitarbeiterin in einem Salon in Cambrai. Dieser schiesst um 21 Uhr und darf nach bisheriger Planung erst ab Dezember wieder öffnen. "Das wird für uns schwierig", sagt Duhautbois. "Wir haben das Gefühl, dass wir für die Fehler von anderen bestraft werden."

Frankreich macht als Teil des neuen Lockdowns die Arbeit von zu Hause zur Pflicht. Ausnahmen seien nur dann zulässig, wenn es technisch nicht anderes gehe, erklärt Arbeitsministerin Elisabeth Borne. Die Regierung stellt auch andere Einzelheiten der bereits am Mittwoch verkündeten Verschärfungen vor. Unter anderem gilt die Maskenpflicht jetzt für Kinder ab sechs Jahre statt wie bislang ab elf.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)