09:15

Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt, kann sich freuen. Denn wegen der Coronapandemie ist der Wert von Wohnimmobilien auch 2021 kräftig gestiegen. Auch 2022 dürften die Immobilienpreise steigen.

07:15

Silvia Steiner, Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, schliesst einzelne Schulschliessungen wegen hoher Corona-Fallzahlen nicht aus. "Die Schulen werden diese Woche sehr gefordert sein", sagte sie in einem Interview. Die Zürcher Bildungsdirektorin sprach im am Montag auf srf.ch veröffentlichten Interview von einer anspruchsvollen Zeit für die Schulen. Diese seien sehr gut vorbereitet und gut unterwegs gewesen bisher. "Aber wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt."

Einzelne Schulschliessungen könne man wahrscheinlich nicht ausschliessen, wenn die Fallzahlen in einzelnen Schulen sehr hoch und auch Lehrkräfte betroffen seien, sagte Steiner. "Dann wird man das als Worst-Case-Szenario wahrscheinlich ins Auge fassen müssen." Steiner äusserte sich auch zur Frage, weshalb die Schulen in der Schweiz nicht auf einheitliche Massnahmen gegen Covid-19 setzten. Die Schulen vor Ort müssten die Massnahmen umsetzen, und die Situation sei jeweils sehr unterschiedlich.

"In den Städten ist die Akzeptanz immer sehr gross, dass bei den Massentests mitgemacht wird. Aber es gibt auch Gebiete mit riesigen Widerständen, da entlädt sich der Druck dann auf Schulen und Lehrpersonen", sagte Steiner. Tests seien eine gute Sache, aber Teil eines "Massnahmenmix". Auch seien Schulen darauf angewiesen, die Testresultate "relativ schnell" zu bekommen.

06:05

In Südfrankreich haben sich zwölf Personen mit einer bisher unbekannten Corona-Variante angesteckt. Beim Patient Null soll es sich um einen Reiserückkehrer aus Kamerun handeln. Experten gehen deshalb davon aus, dass der Erreger aus dem zentralafrikanischen Land stammen könnte.

Wie französische Medien berichten, wurde die Variante von Experten der Universitätsklinik Marseille entdeckt. Die Variante trägt vorläufig die Bezeichnung B.1.640.2. In einer Vorab-Studie erklären Experten der französischen Regierung, dass sie 46 Mutationen in der Variante identifiziert haben.

05:50

Eine Quarantänefrist von sieben statt zehn Tagen wird in der Schweiz zur Regel - allerdings regt sich auch Kritik an der Verkürzung. Bei den Ansteckungszahlen für das Neujahrswochenende zeigt sich im Wochenvergleich ein deutlicher Anstieg - bei den Hospitalisationen und Todesfällen jedoch nicht.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Montag Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Die Behörde sei nach der Auswertung von Daten zu 6300 Jugendlichen in Israel zu dem Ergebnis gekommen, dass der zusätzliche Schutz vor dem Virus, vor Krankenhausbehandlungen und vor Todesfällen die geringen Risiken deutlich überwiege. In den USA ist für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen.

Auch an einige gefährdete Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit besonders geschwächtem Immunsystem sei die Verabreichung einer dritten Impfdosis möglich, teilte die FDA weiter mit - beispielsweise nach einer Organspende.

Die Behörde hat ausserdem den nötigen zeitlichen Abstand für eine Auffrischungsimpfung für alle Altersgruppen mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer von sechs auf fünf Monate verkürzt. Bei Moderna -Geimpften bleibt es in den USA vorerst bei sechs Monaten Abstand zwischen der zweiten Impfung und der Auffrischung.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 30'561 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 9481 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21'080 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 239,9 von 232,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 356 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 112'579. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 7,23 Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

01:45

Der weltgrösste Einzelhändler Walmart will mit vorübergehenden Schliessungen von Filialen zur Desinfektion die Ausbreitung der Omikron-Variante eindämmen. Im Dezember seien rund 60 Geschäfte für zwei Tage zur Reinigung geschlossen worden, um "eine sichere und saubere Umgebung für unsere Mitarbeiter und Kunden zu schaffen", wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Reuters erklärt. Walmart wollte Berichte über Virus-Ausbrüche unter den Mitarbeitern der betroffenen Filialen zunächst nicht bestätigen. Das Unternehmen betreibt insgesamt mehr als 4700 Filialen in den USA.

23:50

Weltweit haben sich bislang rund 290,28 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,79 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

22:00

Im US-Kongress nehmen die Corona-Infektionen deutlich zu. Die siebentägige Positivitätsrate bei einem Testzentrum im Kongress sprang auf 13 Prozent von rund einem Prozent Ende November, teilt der zuständige Arzt mit. Die Positivitätsrate ist der Anteil positiver Tests an allen vorgenommenen Tests. Bei den Geimpften habe es mehr Infektionen gegeben. Dabei habe die Omikron-Variante etwa 61 Prozent ausgemacht und die Delta-Mutation 38 Prozent basierend auf Probeentnahmen vom 15. Dezember.

20:45

In Spanien ist die Inzidenz auf ein Rekordhoch gestiegen. Die 14-tägige Infektionsrate sprang auf 2295 pro 100'000 Menschen von 1775 vom vergangenen Donnerstag.

20:00

Die Türkei meldet mit 44'869 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden einen neuen Höchstwert seit Ende April. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 160 Infizierte gestorben. Innerhalb einer Woche haben sich die Fallzahlen verdoppelt, Omikron hat sich zur dominierenden Virusvariante entwickelt.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)