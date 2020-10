05:40

Das Robert-Koch-Institut meldet 2503 Neuinfektionen in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 Getesteten liegt laut RKI jetzt bei 291'722. Die Zahl der Toten steigt demnach um zwölf auf nunmehr 9500.

05:15

Die US-Gesundheitsbehörde FDA weitet nach Informationen von Insidern ihre Untersuchung des Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca aus. Die FDA habe zusätzliche Daten zu früheren klinischen Studien zu ähnlichen Impfstoffen angefordert, sagten drei mit der Angelegeneheit vertrauten Personen. Da die Behörde Zeit zur Analyse der neuen Informationen benötige, könnte es zu weiteren Verzögerungen bei der Entwicklung des Impfstoffkandidaten kommen, hieß es weiter. AstraZeneca hatte Anfang September seine Studie mit dem Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung bei einem Probanden unterbrechen müssen. Der Konzern gehört zum Kreis der führenden Unternehmen im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus.

01:40

Brasilien meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 1031 weitere Todesfälle und 33'413 Neuinfektionen. Das lateinamerikanische Land verzeichnet insgesamt 143'952 Todesopfer und über 4,81 Millionen bestätigte Coronavirus-Fälle.

00:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist mit Wales und Nordirland erstmals auch Teile Grossbritanniens als Risikogebiete aus. Auch Frankreich mit Ausnahme der Region Grand Est, Litauen, Rumänien, Slowenien, Ungarn, Irland, Estland und Kroatien stehen nun auf der RKI-Risikoliste.

