06:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 37'992 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 30'409. Am Freitag einer Woche davor lag er bei 26'167.

Damit steigen die Zahlen weiter an. Die Taskforce hatte vor einigen Wochen geschätzt, dass die derzeitige Omikron-Welle jetzt, in der zweiten Januarhälfte, ihren Höhepunkt erreichen könnte. Die neuesten Zahlen des BAG, die voraussichtlich um 13.30 Uhr veröffentlicht werden, werden weiter Hinweise auf den Verlauf der Entwicklung geben.

Nach dem Wochenende vom 15. und 16. Januar waren 67'906 Fälle gemeldet worden.

Eine breite Allianz fordert indessen den Ausstieg aus der Pandemie. Der Schweizerische Gewerbeverband, weitere Branchenverbände und bürgerliche Politiker wollen am Dienstag den Bundesrat dazu auffordern, bereits im Februar die meisten Corona-Einschränkungen wie die Zertifikatspflicht oder die Personenobergrenzen fallen zu lassen, wie die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet.

Bei einem gemeinsamen Auftritt der Allianz soll unter anderem ein sogenannter "Freedom Day" (Freiheitstag) nach dem Vorbild anderer Länder ausgerufen werden. Einen solchen propagiert auch die SVP und fordert die Aufhebung der Maskenpflicht im März. Die Massnahmenverlängerung des Bundesrats sei für das Gewerbe nicht akzeptabel, hiess es von der Allianz. Linke dagegen mahnten vor einer möglichen Überlastung der Akutplätze in den Spitälern und vor Arbeitsausfällen in verschiedenen Bereichen.

03:35

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 63'393 auf 8,74 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 28 auf 116'746 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 840,3.

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

23:45

Weltweit haben sich bislang rund 348,32 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,94 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

NEW: In the US, the current wave of infections is also resulting in fewer severe forms of COVID – but less so than in other countries.

Left: confirmed cases, hospital, ICU, and deaths in the US, relative to the early 2021 peak.

Right: same data for Spain, Israel, and the UK. pic.twitter.com/z07FDWQTyL

— Edouard Mathieu (@redouad) January 20, 2022