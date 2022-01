05:45

Dass die Pandemie bald vorbei ist, hofft auch Daniel Koch. Der ehemalige Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hält weiter an seiner Prognose fest, dass im Sommer 2022 das Gröbste überstanden sein dürfte. "Im Moment sieht es gut aus, ja – vor allem für die Schweiz und Europa. Ob Corona weltweit 'gegessen' sein wird, ist fraglich. Aber in unseren Breiten wird sich das Virus wohl bis im Sommer endemisch etablieren", so Koch zur "Schweizer Illustrierten".

Das bedeute, dass Corona nicht mehr in dem Ausmass eine Rolle spielen wird. Das liege an der Immunisierung der Bevölkerung. Diese sei jetzt viel besser als zu Beginn der Corona-Krise. Impfung, Booster, Genesung. Das habe die Situation deutlich verbessert.

04:55

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 126'955 auf knapp 8,87 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 214 auf 116'960 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 894,3.

+++

01:55

Südkorea meldet erstmals mehr als 8000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Seuchenbehörde gibt deren Zahl mit 8571 an und damit mehr als der bisherige Höchststand von Mitte Dezember. In Südkorea breitet sich Omikron schnell aus und ist seit der vergangenen Woche die vorherrschende Virus-Variante im Land.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

21:00

Einem Bericht des Fernsehsenders ITV zufolge soll der britische Premierminister Boris Johnson mitten im Lockdown in grösserer Runde Geburtstag gefeiert haben. Johnsons Frau Carrie habe eine Überraschungsparty für den Premier im Sitzungsraum des Kabinetts im Regierungssitz in der Downing Street organisiert, heisst es in dem Bericht. Bis zu 30 Gäste seien bei der angeblichen Feier am Nachmittag des 19. Juni 2020 dabei gewesen, darunter vor allem Mitarbeiter.

Eine Regierungssprecherin bestritt den Bericht über die Party am Nachmittag laut ITV nicht, bezeichnete die Veranstaltung aber als kurzes Treffen von Mitarbeitern im Anschluss an eine Besprechung, um dem Premier zu gratulieren. Johnson sei weniger als zehn Minuten dabei gewesen. Den Bericht über Gäste in der Dienstwohnung wies die Sprecherin als "komplett unwahr" zurück. Johnson habe lediglich eine kleine Gruppe von Familienmitgliedern im Freien empfangen.

Exclusive: ITV News understands Prime Minister Boris Johnson had a birthday party during the first lockdown in 2020 despite rules forbidding social gatherings indoors at the time. Read the full story by @PaulBrandITV: https://t.co/fs9M1LUF8k — ITV News (@itvnews) January 24, 2022

20:00

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele versucht China die Ausbreitung von Corona-Fällen mit strikten Massnahmen zu verhindern. Zu den Spielen wird nur ein handverlesenes Publikum zugelassen. Kontakte zu der chinesischen Bevölkerung sind nicht erwünscht. Dafür sorgt ein Heer von fast 20'000 Freiwilligen

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)