Das Hotel-Sterben in der Schweiz setzt sich fort. Nun wird auch das traditionelle Hotel Lenzburg verkauft, wie die "Aargauer Zeitung" schreibt. Es soll in Zukunft nicht mehr als Hotel- und Restaurantbetrieb weitergeführt werden. Als Grund wird die aktuelle Corona-Situation aufgeführt. Er werde zu lange dauern, bis die Umsätze wieder das frühere Niveau erreichen würden, sagen die Betreiber. Man geht davon aus, dass das vermutlich nicht vor dem Jahr 2023 der Fall sein dürfte. Das Hotel Lenzburg, das 65 Jahre lang Gäste beherbergte, war stark im Bankett-, Event- und Seminargeschäft tätig.

In Deutschland sinkt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 56,8 (Vortag: 57,1), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100'000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert 35 erreicht wird. Laut RKI wurden in 9113 neuen Fällen Menschen positiv auf Corona getestet. Außerdem werden 508 weitere Fälle gemeldet, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden.

Pfizer und Biontech sollen von der EU für ihren Impfstoff zunächst 54 Euro verlangt haben. Zu diesem Preis wäre der Biontech-Impfstoff mehr als 20-mal so teuer gewesen wie eine Dosis jenes Impfstoffs, den AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hatNach Informationen von "spiegel.de" einigten sich die Parteien offenbar aber schnell auf den heutigen Preis von rund 16 Euro je Dosis.

Menschrechtsaktivisten fordern eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe in der Welt. Die reichen Länder hätten künftig über eine Milliarde Dosen mehr als benötigt, ergibt eine Analyse der Organisation ONE Campaign, die sich gegen Armut und verhinderbare Krankheiten einsetzt. Sie hat die aktuellen Lieferverträge für Corona-Impfstoffe untersucht. "Reiche Länder haben zu Beginn der Pandemie hohe Investitionen in Bezug auf die Sicherung von Impfstoffen getätigt, aber nun ist eine massive Kurskorrektur erforderlich, wenn wir Menschen auf der ganzen Welt schützen wollen", sagt ONE-Campaign-Expertin Jenny Ottenhoff. Nur so könne man die Pandemie auch erfolgreich bekämpfen.

Der Impfstoff von Pfizer und Biontech zeigt eine 85-prozentige Wirksamkeit gegen das Coronavirus nach Verabreichung der ersten Dosis, wie die medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" unter Berufung auf eine Studie aus Israel berichtet. Die Untersuchung wurde demnach an mehr als 7000 Beschäftigten im israelischen Gesundheitswesen durchgeführt.

Die ab Juli greifende so genannte Rentengarantie in Deutschland wird laut "Bild" die Beitragszahler mit Milliardenkosten zusätzlich belasten. Die jährlichen Kosten liegen zwischen fünf bis sechs Milliarden Euro, wird der Ökonom Bernd Raffelhüschen zitiert. "Die Rentner sind ohne Frage die finanziellen Gewinner der Krise. Bezahlen müssen dies die Beschäftigten und die künftigen Generationen", sagt er. Raffelhüschen sei überzeugt, dass "über kurz oder lang deshalb die Beiträge der Beschäftigten steigen". Dem Bericht nach müssten die Renten ab Juli wegen gesunkener Löhne, des Nachhaltigkeitsfaktors und statistischer Anpassungen eigentlich zwischen drei bis vier Prozent gesenkt werden. Die Rentengarantie verhindere dies allerdings.

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden will laut US-Vertretern beim G7-Treffen dem von dem WHO angeführten Covax-Programm vier Milliarden Dollar zusagen. Davon sollten zwei Milliarden Dollar sofort zur Verfügung gestellt werden, sagen die US-Vertreter. Die restlichen zwei Milliarden Dollar sollen in den nächsten zwei Jahren fließen. Die Covax-Initiative soll einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen garantieren.

In Afrika sind mehr als 100'000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten.

In den USA dürfte ab März die zuerst in Grossbritannien nachgewiesene, ansteckendere Virus-Variante einem Experten zufolge vorherrschen. Der Leiter des US-Coronaprogramms, Anthony Fauci, spricht zudem von mehreren Monaten Arbeit, bis ein neuer Impfstoff gegen die südafrikanische Variante bereitstehe. Auch diese ist hochansteckend.

