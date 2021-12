06:00

Die wissenschaftliche Corona-Taskforce hat dem Bundesrat vor Weihnachten einen Teil-Lockdown empfohlen. Das Beratungsgremium wollte, dass "alle Lokationen, wo keine Maske getragen werden kann", geschlossen würden. Dies geht aus einem Dokument hervor.

Private Kontakte wären auf zwei Haushalte beschränkt worden. Die Taskforce wollte dies für den Fall, dass die Impfungen gegen die Omikron-Variante wirksam sind. Wären diese nicht wirksam gewesen, hätte es laut den Wissenschaftlern noch strengere Massnahmen gebraucht.

Die Taskforce rechnet wegen Omikron einen Anstieg der Fallzahlen auf 20'000 pro Tag. Weil dies weiter Druck auf das Spitalsystem bedeutet, sind Lockdown-Überlegungen wohl weiterhin nicht vom Tisch.

Die wichtigsten Entwicklungen vom Dienstag:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag 13'375 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 10'378. Vor einer Woche lag dieser bei 8692.

Der Kanton Luzern bereitet sich auf harte Triage-Entscheide vor und fordert vom Bund nun schweizweite Corona-Verschärfungen.

Der Kanton Zürich vermeldet ein neues Allzeithoch an Corona-Fällen. 2408 Fälle zählte die Gesundheitsdirektion. Bereits am Heiligabend wurden zum ersten Mal über 2000 Menschen positiv getestet.

Auch im Fürstentum Lichtenstein steigen die Fallzahlen. Derzeit seien im Schnitt rund 36 Fälle pro Tag zu verzeichnen – auf 100'000 Einwohner gerechnet, bedeutet das 650 Fälle. Im Fürstentum gelten ähnliche Regeln, wie in der Schweiz: Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt 2G, gleich wie bei privaten Veranstaltungen von mehr als zehn Personen. Anders als in der Schweiz empfiehlt die Regierung aber FFP2-Masken.

Die Fachleute-Medienkonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern des BAG und der Taskforce vom Dienstag kann in der Wiederholung angesehen werden:

+++

+++

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 40'043 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 5616 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 45.659 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 205,5 von 215,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 414 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Lauterbach in Sorge - Omikron-Dynamik in offiziellen Zahlen nicht sichtbar https://t.co/cOkVV9Txsa — BILD (@BILD) December 28, 2021

Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 111.219. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als sieben Millionen Corona-Tests positiv aus. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

+++

23:45

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines streicht mehr als 250 Flüge von 4133 am Dienstag wegen steigender Omikron-Zahlen und Unwetter. Das teilt die Airline mit. US-Fluggesellschaften hatten bereits am Montag mehr als 1000 Flüge wegen Personalmangel infolge von Corona-Neuinfektionen abgesagt.

+++

23:15

Weltweit haben sich bislang rund 280,82 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,70 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

20:00

Theater und Kulturzentren in Belgien dürfen zunächst wieder öffnen. Am Dienstagabend gab der belgische Staatsrat einem entsprechenden Eilantrag statt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Mehrere Kulturvereinigungen hatten vor dem für verwaltungsrechtliche Fragen zuständigen Gericht gegen verschärfte Corona-Massnahmen geklagt.

Mehr dazu hier.

+++

19:55

Auf Zypern werden 2241 Neuinfektionen verzeichnet und damit so viele wie noch nie. Dem Experten und Regierungsberater Petros Karayiannis zufolge könnte der Anstieg auf Omikron zurückzuführen sein, meldet die Nachrichtenagentur CNA. Der erste Omikron-Fall auf Zypern wurde am 10. Dezember nachgewiesen.

+++

19:15

Italien verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der täglichen Corona-Fallzahlen. Am Dienstagabend meldete das Gesundheitsministerium mehr als 78'300 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und damit weit mehr als doppelt so viele wie am Vortag.

In dieser Zeit starben rund 200 Menschen mit dem Virus. Das Mittelmeerland registrierte damit einen neuen Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Auch in Italien breitet sich laut Experten die Omikron-Variante derzeit schnell aus.

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 28 dicembre: 78.313 nuovi casi e 202 morti. Record tamponi: più di un milione https://t.co/KPHInAb7KA via @repubblica — Ezio Mauro (@eziomauro) December 28, 2021

Aus der Statistik geht auch hervor, dass mehr als eine Million Corona-Tests gemacht wurden, was verglichen mit den Vorwochen sehr viel war. Über die Weihnachtsfeiertage und schon davor standen Menschen in langen Schlangen vor den Apotheken, um einen Corona-Test zu machen.

In Italien ist für viele Aktivitäten ausser Haus ein Corona-Nachweis nötig. Wer zum Beispiel nicht geimpft, negativ getestet oder genesen ist (3G), darf nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die 3G-Regel gilt auch für Skilifte und Hotels.

+++

19:10

Auch in Frankreich wird eine Rekordzahl von Neuinfektionen gemeldet. Es seien 179'807 neue Fälle bestätigt worden, teilen die Behörden mit.

+++

18:35

Die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen in Großbritannien hat mit 129'471 einen neuen Rekord erreicht. Dabei seien die neuen Fälle in Schottland und Nordirland wegen unterschiedlicher Vorgehensweisen über die Feiertage nicht in diesen Daten enthalten, teilen die Behörden mit. Es werden 18 weitere Todesfälle gemeldet.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)