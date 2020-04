21:00

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York haben sich den vorläufigen Ergebnissen einer ersten Antikörper-Studie zufolge bislang rund 14 Prozent der Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Für die Studie seien rund 3000 Menschen, die in 40 Supermärkten in 19 Landkreisen einkauften, zufällig ausgewählt und auf Antikörper getestet worden, sagte Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaates an der US-Ostküste mit rund 19 Millionen Einwohnern, am Donnerstag bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Bei 13,9 Prozent der Getesteten im Bundesstaat New York und sogar rund 20 Prozent der Getesteten in der gleichnamigen Millionenmetropole seien Antikörper gefunden worden, sie seien also mit dem Virus in Berührung gekommen, selbst wenn sie nie Krankheitssymptome hatten. Das könnte Cuomo zufolge bedeuten, dass rund 2,7 Millionen Menschen im Bundesstaat New York bereits eine Infektion mit dem Virus überstanden haben. Cuomo betonte allerdings, die Zahlen seien vorläufig und beruhten nur auf der relativ kleinen Testgruppe von 3000 Menschen, die zudem nicht diejenigen beinhalte, die derzeit das Haus nicht verliessen.

Die Zahl der Todesopfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus lag in dem US-Bundesstaat am Donnerstag mit 438 den vierten Tag in Folge unter der Marke von 500. "Diese Zahl sinkt weiter - aber nicht so schnell, wie wir das gerne sehen würden", sagte Cuomo. Die Zahl der neu Infizierten liege nun schon seit Tagen bei rund 1300. "Das ist stabil, aber das ist nicht so toll, wir würden gerne sehen, dass sich das weiter reduziert."

19:20

In den USA hat die Zahl der Todesfälle nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von 48'000 überschritten. Demnach kommen täglich etwa 2000 hinzu. Insgesamt bekannt sind demnach fast 850'000 Infektionen, wobei noch Angaben aus mehreren Bundesstaaten fehlen.

18:25

In Italien steigt die Zahl der bekannten Neuinfektionen langsamer. Das Katastrophenschutzamt gibt 2646 neue Fälle bekannt nach 3370 am Vortag - insgesamt damit 189'973. Die Zahl der Todesfälle steigt um 464 verglichen mit 437, in der Summe 25'549. Erstmals gab das Amt auch die Zahl der getesteten Italiener an - 1,05 Millionen aus der Bevölkerung von etwa 60 Millionen.

17:40

Schweizer Städte und Gemeinden sind im Umgang mit der Corona-Krise stark gefordert - und das über Jahre hinaus. Der Schweizerische Gemeindeverband warnt vor den langfristigen Folgen der Pandemie.

16:40

Grossbritannien gibt für Mittwoch 616 weitere Todesfälle in Krankenhäusern und damit insgesamt 18'738 bekannt. Stand Donnerstag seien 138'078 Infektionsfälle verzeichnet.

