18:25

In Italien steigt die Zahl der bekannten Neuinfektionen langsamer. Das Katastrophenschutzamt gibt 2646 neue Fälle bekannt nach 3370 am Vortag - insgesamt damit 189'973. Die Zahl der Todesfälle steigt um 464 verglichen mit 437, in der Summe 25'549. Erstmals gab das Amt auch die Zahl der getesteten Italiener an - 1,05 Millionen aus der Bevölkerung von etwa 60 Millionen.

+++

17:40

Schweizer Städte und Gemeinden sind im Umgang mit der Corona-Krise stark gefordert - und das über Jahre hinaus. Der Schweizerische Gemeindeverband warnt vor den langfristigen Folgen der Pandemie.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

16:40

Grossbritannien gibt für Mittwoch 616 weitere Todesfälle in Krankenhäusern und damit insgesamt 18'738 bekannt. Stand Donnerstag seien 138'078 Infektionsfälle verzeichnet.

“A return to normal as we knew it is not on the cards in the near future”

Scottish First Minister Nicola Sturgeon says social distancing will be “fact of life for long time to come” as she outlines "quite small" steps on lifting parts of lockdown

Latest: https://t.co/MhpKjb3rlm pic.twitter.com/GJUqEVKUCq

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 23, 2020