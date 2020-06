13:20

Der Absturz eines Airbus A320 in Pakistan vor rund einem Monat geht dem Untersuchungsbericht zufolge auf menschliches Versagen zurück. Beide Piloten hätten sich wiederholt über die Virus-Pandemie unterhalten und die Lage des Flugzeugs dabei nicht im Blick behalten, sagte Luftfahrt-Minister Ghulam Sarwar Khan am Mittwoch bei der Vorstellung des Berichts. "Ihre Gedanken haben sich um Corona gedreht. Denn ihre Familien waren von der Pandemie betroffen."

Ein technischer Defekt sei auszuschliessen. "Die Unglücksmaschine war zu 100 Prozent in Ordnung."

Pilot and air traffic control errors led to the crash of an Airbus SE A320 in Karachi last month, according to Pakistani authorities https://t.co/zC8QRbfafP — Bloomberg (@business) June 24, 2020

Der Airbus der Pakistan International Airlines habe sich 16 Kilometer vor dem Ziel Karatschi noch in 7220 Fuss (etwa 2200 Metern) Höhe befunden. "Er hätte dort aber nur auf 2500 Fuss sein sollen", sagte Khan. Die Auswertung des Stimmenrekorders habe ergeben, dass der Fluglotse die Piloten auf den Fehler hingewiesen und sich gegen eine direkte Landung ausgesprochen habe. Stattdessen habe er empfohlen, vorher noch eine Schleife zu fliegen. "Der Pilot hat die Instruktion des Lotsen aber ignoriert", sagte Khan. "Als die Maschine im Landeanflug war, wurden sie von den Lotsen gewarnt, aber der Pilot hat gesagt 'Ich mache das schon' und sie haben erneut über Corona diskutiert." Zudem habe die Daten-Auswertung ergeben, dass das Fahrwerk zunächst zwar herausgefahren, später aber wieder eingefahren worden sei. Das sei unerklärlich.

Der Airbus A320 war bei dem Inlandsflug am 22. Mai bei einem zweiten Landeversuch etwa einen Kilometer vor der Landebahn in einem Wohnviertel der Hafenstadt Karatschi abgestürzt. Dabei starben 97 der 99 Menschen an Bord.

13:05

Mit der Wiedereröffnung der Gastronomie am 4. Juli müssen auch die Briten in Pubs und Restaurants künftig erst ihren Namen hinterlegen, bevor sie dort ein Bier trinken dürfen. Die Betriebe müssen die Daten für 21 Tage aufbewahren, um im Infektionsfall Kontakte nachzuverfolgen, wie die Regierung mitteilt.

Die Massnahme soll helfen, lokale Virus-Ausbrüche einzudämmen und eine zweite Infektionswelle zu vermeiden. Auch für Frisörsalons gilt diese Regel. Die Abstandsregel wurde von zwei auf einen Meter reduziert. Dadurch können mehr Kneipen und Restaurants wieder öffnen. Ein Getränk an der Theke bleibt aber verboten ebenso wie Live-Auftritte von Musikern, Schauspielern und Comedians.

13:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 44 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'376 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mitteilte.

Die Fallzahlen unterliegen einer Schwankung. Am Dienstag wurden 22 Fälle gemeldet, am Montag 18. Am Sonntag registrierte das BAG 35 neue Fälle, dazu kamen 14 Nachmeldungen aus den Monaten April und Mai. Am Samstag waren es 26 neue Fälle gewesen, am Freitag und Donnerstag je 17.

Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1682 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Mittwochmorgen übermittelt hatten.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 523'909. Bei sieben Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

Bundesrat Alain Berset wird um 14 Uhr vor den Bundeshausmedien über die Entwicklung der Coronaviruskrise in der Schweiz orientieren.

cash.ch wird die Medienkonferenz im Livestream übertragen.

12:50

Wenige Tage nach ihrer Ankunft mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in Sizilien sind 28 von 211 Migranten an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichtete am Mittwoch die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Migranten wurden auf dem Quarantäneschiff "Moby Zazà" untergebracht, das vor Porto Empedocle in Sizilien liegt. Auch der Regionalpräsident Siziliens, Nello Musumeci, bestätigte die Infektionen.

Seit der Corona-Krise müssen die Migranten von Rettungsschiffen in Italien auf anderen Schiffen zwei Wochen in Quarantäne. Italien und Malta hatten sich in der Corona-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt. Trotz Pandemie brechen Migranten von Libyen in Richtung Europa auf.

11:30

Thailand will nach wochenlangem Verbot ab kommender Woche wieder erste Einreisen aus dem Ausland erlauben. Dabei gehe es unter anderem um Geschäftsreisende und Investoren mit Arbeitserlaubnissen, die sich für eine 14-tägige Quarantäne registriert hätten, sagt ein Mitarbeiter der Regierung. Auch Ausländer, die zur medizinischen Behandlung nach Thailand wollen, dürften kommen.

Die Zentralbank geht davon aus, dass wegen der Corona-Folgen in diesem Jahr nur etwa acht Millionen Menschen aus dem Ausland nach Thailand kommen werden. 2019 waren es knapp 40 Millionen.

Thailand will sich vom Massentourismus abwenden

Thailands Strategie zur Wiederbelebung des Tourismus besteht darin, reiche Urlauber anzusprechen, die auf Social Distancing setzen. Die Corona-Pandemie bietet die Möglichkeit, den Sektor neu aufzubauen. pic.twitter.com/Nj9dCMRSEW — Thai News Blog (@ThaiNewsBlog) June 20, 2020

10:40

Die griechische Wirtschaft wird im zu Ende gehenden zweiten Quartal voraussichtlich deutlich schrumpfen. Er gehe von einem Rückgang von 16 Prozent aus, sagt Finanzminister Christos Staikouras einem Radiosender. Hauptgrund für die Schwäche sei der Rückgang im Tourismus im Zuge der Corona-Krise.

09:20

Österreich hat für Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung verhängt. "Vor allem unser Nachbarland Deutschland mit der Region Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie schnell es zu einer weiteren dramatischen Situation kommen kann", sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach einer Kabinettssitzung der Regierung.

Der konservative Politiker ergänzt, er hoffe, dass es zu keiner Ausbreitung auf ganz Deutschland komme. Für Österreich kündigte Kurz aufgrund der niedrigen Infektionszahlen weitere Lockerungsschritte unter anderem im Bereich der Gastronomie und bei Veranstaltungen an.

08:00

Der ehemalige "Mister Corona" Daniel Koch heuert bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) an. Er beteiligt sich am SLRG-Präventionsprojekt "Corona-Sommer 2020 - gemeinsam Ertrinken verhindern".

Der ehemalige Leiter "übertragbare Krankheiten" beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) will als Botschafter der SLRG mithelfen, das Ertrinken zu verhindern - insbesondere auch diesen Sommer. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet die SLRG mit mehr Menschen an offenen Gewässern und einem erhöhten Ertrinkungsrisiko.

Als begeisterter Aareschwimmer wisse er, welche Freude der Aufenthalt an offenen Gewässern bieten könne, aber auch, dass man aufpassen sollte, lässt sich Koch in der Medienmitteilung vom Mittwoch zitieren.Wie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus könne mit dem richtigen Verhalten und einer guten Vorbereitung das Risiko von Ertrinkungsunfällen massgeblich reduziert werden.

Der "Mister Corona" bekannt gewordene Koch sorgte am ersten Tag seines Ruhestandes mit einer speziellen Aktion für Aufsehen. Der 65-Jährige ging am 1. Juni im Anzug und mit Krawatte in der kalten Aare in Bern baden. Dabei riet er aber, die Aktion nicht einfach so nachzumachen.

Corona-Beauftragter der Schweizer Regierung stürzt sich ins kalte Wasser. Wochenlang informierte Daniel Koch die Bevölkerung über den Stand der Epidemie und den Lockdown. Am Pfingstmontag sprang er nach einem letzten Aufruf in voller Kleidung in die Aare. https://t.co/nPrKIqTMLJ pic.twitter.com/wCAd8xmmbP — Urs P. Gasche (@upgasche) June 1, 2020

06:55

In der Schweiz ist man bemüht, eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen zu verhindern. Eine wissenschaftliche Task Force des Bundes arbeitet an möglichen neuen Massnahmen, wie der "Blick" schreibt.

Im Detail geht es zunächst vor allem darum, wie die Risikogruppe der über 65-jährigen geschützt werden soll.

06:50

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in zwei Landkreisen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder eingeschränkt. Um Mitternacht traten im Landkreis Gütersloh und im benachbarten Kreis Warendorf erneut strenge Auflagen in Kraft. Betroffen sind insgesamt rund 640'000 Einwohner. Im Kreis Gütersloh liegt mit dem Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück der Ausgangspunkt des Ausbruchs, auch im Raum Warendorf wohnen viele Tönnies-Mitarbeiter.

Im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen, wie die Landesregierung am Dienstag mitgeteilt hatte. Zudem sollen eine Reihe von Freizeitaktivitäten unterbleiben. So müssen den Angaben zufolge zum Beispiel Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenschwimmbäder und Bars geschlossen vorübergehend werden. Die Vorschriften für die neuen Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni.

Vertreter beider Kreise sprachen von einem "Lockdown light", da Geschäfte und Restaurants weiter geöffnet sein dürfen. Die Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollen Bürger aus Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte davor, Urlauber aus dem Kreis Gütersloh zu stigmatisieren. "Die Botschaft an alle, die jetzt auf Gütersloh schauen: Es sind ausserhalb der Beschäftigten in der Fleischindustrie so gut wie keine Fälle bisher bekannt", sagte er am Dienstagabend in der ARD.

04:35

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 587 auf 191'449, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Weitere 19 Menschen sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden dem Virus erlegen, wodurch die Zahl der Todesopfer bei 8914 liegt.

Virus zwingt USA in die Knie: Europas Grenzen bleiben wohl dicht für US-Bürger https://t.co/yHh5JzWDzw — BLICK (@Blickch) June 24, 2020

03:35

Trotz Rassismus-Vorwürfen hält US-Präsident Donald Trump an seiner Bezeichnung "Kung Flu" für das Coronavirus fest. Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern in Phoenix (Arizona) er kenne "19 oder 20 Namen" für das Coronavirus.

Dieses Virus war zunächst in China festgestellt worden und verbreitete sich dann über die Welt. "Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab", sagte Trump weiter. Als aus dem Publikum "Kung Flu"-Rufe ertönten, sagte der Präsident unter Applaus: "Kung Flu, ja, Kung Flu."

Trump hat das Coronavirus entgegen der Einschätzung von Experten wiederholt mit einer Grippe verglichen - auf englisch "Flu". Der US-Präsident hatte erstmals am Samstag bei einer Wahlkampf-Kundgebung in Tulsa (Oklahoma) gesagt, er kenne für das "chinesische Virus" verschiedene Namen, darunter "Kung Flu".

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, war am Dienstag vor Trumps Auftritt in Arizona bei einer Pressekonferenz gefragt worden, warum Trump den als rassistisch empfundenen Begriff "Kung Flu" benutze. McEnancy widersprach der Einschätzung, dass der Begriff rassistisch sei, und sagte, Trump wolle mit dem Begriff nur auf die Herkunft des Virus aufmerksam machen.

03:30

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington hat das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. "Es geht darum, Leben zu retten. Es geht darum, unsere Unternehmen wieder zu öffnen. Und es geht darum, Respekt und Fürsorge füreinander zu zeigen", sagt Gouverneur Jay Inslee, der Anfang des Jahres die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt anstrebte. Washington verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fallzahlen um 35 Prozent.

02:10

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 39'436 neue bestätigte Coronavirus-Fälle sowie mit 1374 weiteren Toten eine Verdopplung der Todesfälle innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Pandemie sind in dem lateinamerikanischen Land mehr 1,1 Millionen Infektionen registriert, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt dem Ministerium zufolge auf 52'645.

