08:40

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat laut der "SonntagsZeitung" für die kommende Woche zu einem Krisengipfel bezüglich des Coronavirus eingeladen. Zusammentreffen würden an der Seite der Bundespräsidentin etwa Gesundheitsminister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Für die Kantone sei der oberste Chef der Kantonsregierungen eingeladen, flankiert von den Präsidenten der Gesundheits- und der Volkswirtschaftsdirektoren (GDK/VDK).

Ziel des Treffens sei es, weithin akzeptierte Bedingungen für die Bewilligung von Grossveranstaltungen zu finden, um weiteren Unmut und einen kantonalen Flickenteppich zu verhindern. Es gehe aber auch darum, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen neu zu gestalten. Streitereien und Kakophonie, wie sie in den vergangenen Wochen aufgetreten waren, sollen damit in Zukunft verhindert werden, hiess es. Kantonsvertreter begrüssten gegenüber der Zeitung die Initiative. "Die Koordination zwischen Bund und Kantonen, aber auch unter den Kantonen ist enorm wichtig, sagte etwa GDK-Präsident Lukas Engelberger diesbezüglich zur "Sonntagszeitung".

+++

+++

08:30

Die Rückverfolgung der Infektionsketten beim Contact-Tracing beruht laut der "NZZ am Sonntag" auf falschen Annahmen. So hätten Forscher um Sebastian Bonhoeffer von der ETH Zürich einen Rechenfehler in jener Studie aus Hongkong entdeckt, auf die sich das Contact-Tracing in der Schweiz bisher abstützte. Infizierte seien nicht erst zwei Tage, sondern schon bis zu fünf Tage vor dem Auftreten von Coronavirus-Symptomen ansteckend.

Die Studie sei korrigiert worden, hiess es. Das Contact-Tracing werde daher aufwendiger. "Wenn man schon früher als zwei Tage vor Symptombeginn ansteckend ist, müsste man den Zeitrahmen für das klassische und das digitale Contact-Tracing entsprechend anpassen", sagte etwa Marcel Salathé, Mitglied der Taskforce des Bundes, gegenüber der Zeitung.

Das Bundesamt für Gesundheit BAG wolle demnächst an einem Treffen mit den Wissenschaftlern über das Thema sprechen, sagte zudem ein Behördensprecher der Zeitung. Auch im "SonntagsBlick" wird die Funktionsweise des Contact-Tracings kritisiert. So arbeiteten viele Kantone mit handgestrickten IT-Systemen, hiess es etwa. Und der Austausch über die Kantonsgrenzen hinweg sei fehleranfällig. Falls etwa ein Infizierter in einem Kanton wohne, aber anderswo arbeite, führe dies teils dazu, dass sich gar kein Kanton um die Nachverfolgung der Kontakte kümmere.

+++

08:00

Nach einem deutlichen Anstieg positiver Corona-Tests in Südkorea rückt das regierungskritische Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft ins Visier der Behörden. Das Gesundheitsministerium kündigt eine Klage gegen Pfarrer Jun Kwang Hoon von der Sarang-Jeil-Kirche an. Jun wird vorgeworfen, mit der Teilnahme an einer Versammlung am Samstag gegen Quarantäne-Auflagen verstossen zu haben.

Ausserdem behindere er epidemiologische Ermittlungen, da er sich weigere die Liste der Kirchenmitglieder herauszugeben. Jun tritt als Kritiker der Regierung auf. Die Behörden melden für diesen Sonntag 279 neue positive Testergebnisse, nachdem es am Freitag lediglich 103 waren. In der Hauptstadt werden 146 neue Fälle registriert, wovon 107 der Sarang-Jeil-Kirche zugeordnet werden.

South Korea accuses religious sect leader as COVID-19 cases surge https://t.co/wIdZZyBl5F pic.twitter.com/50bJWJDmzB — Reuters (@Reuters) August 16, 2020

+++

07:10

Südkorea und die USA haben ihre jährliche gemeinsame Militärübung um zwei Tage verschoben. Sie soll nach Angaben des südkoreanischen Stabschefs nun am Dienstag beginnen, nachdem der Start ursprünglich für diesen Sonntag angesetzt war. Begründet wird dies mit der "Covid-19-Situation". Laut der Nachrichtenagentur Yonhap wurde die Verschiebung beschlossen, nachdem ein Offizier am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

+++

04:40

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 625 auf 223'453 gestiegen. Die Zahl der Toten verharrte demnach unverändert bei 9231 zu.

Germany's confirmed coronavirus cases rise by 625 to 223,453: RKI https://t.co/xpUXdEjq2a pic.twitter.com/SsEAq6KfAw — Reuters (@Reuters) August 16, 2020

+++

02:15

Die Regierung des Karibikstaats Trinidad und Tobago kündigt verschärfte Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus an. Dazu zählen die Schliessung von Stränden und Andachtsorten sowie ein Verbot von Restaurant- und Barbesuchen. Auch dürfen sich nicht mehr als fünf Leute gleichzeitig versammeln. Die Massnahmen greifen ab Montag und sollen 28 Tage in Kraft bleiben. Schulen werden nicht wie geplant im September wieder öffnen. Ausserdem wird ein Gesetz zur Einführung einer Maskenpflicht geprüft. Grund ist ein sprunghafter Anstieg von Covid-19-Erkrankungen im August in dem Land, in dem insgesamt bislang 474 Infektionen und zehn Todesfälle bestätigt sind.

Trinidad and Tobago ramps up measures against coronavirus https://t.co/N9t7RFWM1o pic.twitter.com/YSZUk52sz9 — Reuters (@Reuters) August 16, 2020

+++

00:07

Das Coronavirus ist laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters weltweit inzwischen bei mehr als 21,29 Millionen Menschen nachgewiesen worden. 760'118 Menschen starben demnach.

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)