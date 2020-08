08:25

China hat bestätigt, dass bestimmte Berufsgruppen, Grenzbeamte und medizinisches Personal, seit Wochen Zugang zu einem Impfmittel haben. Dies sagte ein Funktionär der Nationalen Gesundheitskommission am Montag im Staatsfernsehen. Für den Fall, dass Nebenwirkungen eintreten, wurde ein Entschädigungsplan entwickelt.

07:15

Indien meldet den siebten Tag in Folge mehr als 60'000 Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden wurden 60'975 weitere Ansteckungen nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit sind landesweit 3,17 Millionen Infektionen registriert. Das neuartige Coronavirus breitet sich inzwischen verstärkt auch in kleineren Städten aus. Die Zahl der Todesfälle stieg um 848 auf 58'390. Indien ist nach den USA und Brasilien am schwersten von der Pandemie betroffen.

05:45

In Deutschland sind weitere 1278 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigt damit die Gesamtzahl der Fälle auf 234'853. Den Angaben zufolge sind fünf weitere Menschen an den Folgen des Virus gestorben. Insgesamt zählt das RKI nun 9277 Todesfälle.

04:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 17'078 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 3,622 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte um 565 auf 115'309 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

03:00

Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, warnt vor einer übereilten Zulassung eines Corona-Impfstoffkandidaten.

"Das einzige, was Sie bei einem Impfstoff nicht sehen möchten, ist die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization), bevor Sie Belege für die Wirksamkeit haben", sagte Fauci der Nachrichtenagentur Reuters in einem Telefoninterview am Montag.

"Eine der potenziellen Gefahren, wenn Sie einen Impfstoff übereilt auf den Markt bringen, besteht darin, dass es für die anderen Impfstoffkandidaten schwierig - wenn nicht unmöglich wird -, Testpersonen für ihre Studie zu gewinnen", erklärte der Leiter des NIAID-Instituts für Allergien und ansteckende Krankheiten weiter.

