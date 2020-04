06:20

In Deutschland ist die Zahl der Infektionen um 1304 auf 157'641 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 202 auf 6115 zu.

+++

06:10

In der Coronavirus-Pandemie machen sich amerikanische Arbeitnehmer mehr Sorgen um ihre Finanzen als um ihre Gesundheit. Das ergab eine Studie von MetLife, dem grössten US-Lebensversicherer.

Laut einer Umfrage unter 2367 Teilnehmern, die Anfang April befragt wurden, waren 52 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in den USA wegen ihrer Finanzen am stärksten beunruhigt, während 44 Prozent sich die meisten Sorgen um die körperliche und geistige Gesundheit machten. Ungefähr 29 Prozent der Arbeitnehmer verdienen infolge der Pandemie weniger, während 74 Prozent angaben, dass ihr Job-Status betroffen war oder sie dies erwarteten.

+++

05:20

Australiens Premierminister unterstreicht seine Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Ursprünge von COVID-19. "Dies ist ein Virus, der mehr als 200'000 Menschenleben auf der ganzen Welt gekostet hat. Es hat die Weltwirtschaft zum Einsturz gemacht. Die Folgen und Auswirkungen sind außerordentlich. Daher scheint es durchaus angemessen und vernünftig, dass die Welt eine unabhängige Bewertung will." Die Stimmung in der bilateralen Beziehung zwischen den beiden Ländern ist in den letzten Wochen gekippt, nachdem Morrison die Untersuchung des Ursprungs des neuartigen Coronavirus gefordert hatte. Auch wenn sich Australiens größter Handelspartner möglicherweise gekränkt fühle, werde Australien weiterhin auf die Überprüfung drängen, so der Premierminister. Seine Forderungen seien nicht auf ein bestimmtes Land gerichtet.

+++

02:40

China meldet 22 neue Coronavirus-Fälle, gegenüber 6 am Vortag. Die Nationale Gesundheitskommission erklärt, dass die Zahl der eingeschleppten Fälle von Reisenden aus Übersee von 3 einen Tag zuvor auf 21 gestiegen sei. Damit liegt die Gesamtzahl der COVID-19-Infektionen nach offiziellen Angaben bei 82'858. Die Gesamtzahl der Todesfälle auf dem Festland durch COVID-19 bleibt laut Gesundheitskommission unverändert bei 4'633.

Cleaning robots, temperature checks and antimicrobial coatings could soon become synonymous with airport trips. Hong Kong International Airport provides a glimpse into what things might be like once we're traveling again. https://t.co/RC2lMspZgk

— CNN International (@cnni) April 29, 2020