05:55

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) um 353 auf 179'717. Binnen 24 Stunden sind 62 weitere Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland beläuft sich demnach laut RKI auf 8411.

+++

05:00

Die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA hat am Mittwoch die 100'000-Marke überschritten. Insgesamt sind über 1,7 Millionen Menschen in den USA mit dem Virus infiziert. Nach einer Reuters-Analyse der Statistiken des "Covid Tracking Projekts" starben im Mai durchschnittlich 1400 Menschen in den USA an den Folgen von Covid-19. Aus der Statistik ergibt sich eine Prognose, nach der in etwa drei Monaten die Todesfälle infolge des Virus höher liegen werden als die Zahl der Amerikaner, die im Koreakrieg, im Vietnamkrieg und während des Irankonflikts 2003-2011 zusammengenommen getötet wurden.

More than 100,000 people have died from Covid-19 in the US, according to Johns Hopkins University's tally of cases.

That's almost twice the number of Americans lost during the entire Vietnam War. https://t.co/yc7FALVjHL

Track coronavius cases in the US: https://t.co/H3pty8eo28

— CNN (@CNN) May 28, 2020