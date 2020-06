08:00

Der ehemalige "Mister Corona" Daniel Koch heuert bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) an. Er beteiligt sich am SLRG-Präventionsprojekt "Corona-Sommer 2020 - gemeinsam Ertrinken verhindern".

Der ehemalige Leiter "übertragbare Krankheiten" beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) will als Botschafter der SLRG mithelfen, das Ertrinken zu verhindern - insbesondere auch diesen Sommer. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet die SLRG mit mehr Menschen an offenen Gewässern und einem erhöhten Ertrinkungsrisiko.

Als begeisterter Aareschwimmer wisse er, welche Freude der Aufenthalt an offenen Gewässern bieten könne, aber auch, dass man aufpassen sollte, lässt sich Koch in der Medienmitteilung vom Mittwoch zitieren.Wie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus könne mit dem richtigen Verhalten und einer guten Vorbereitung das Risiko von Ertrinkungsunfällen massgeblich reduziert werden.

Der "Mister Corona" bekannt gewordene Koch sorgte am ersten Tag seines Ruhestandes mit einer speziellen Aktion für Aufsehen. Der 65-Jährige ging am 1. Juni im Anzug und mit Krawatte in der kalten Aare in Bern baden. Dabei riet er aber, die Aktion nicht einfach so nachzumachen.

Corona-Beauftragter der Schweizer Regierung stürzt sich ins kalte Wasser. Wochenlang informierte Daniel Koch die Bevölkerung über den Stand der Epidemie und den Lockdown. Am Pfingstmontag sprang er nach einem letzten Aufruf in voller Kleidung in die Aare. https://t.co/nPrKIqTMLJ pic.twitter.com/wCAd8xmmbP — Urs P. Gasche (@upgasche) June 1, 2020

06:55

In der Schweiz ist man bemüht, eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen zu verhindern. Eine wissenschaftliche Task Force des Bundes arbeitet an möglichen neuen Massnahmen, wie der "Blick" schreibt.

Im Detail geht es zunächst vor allem darum, wie die Risikogruppe der über 65-jährigen geschützt werden soll.

06:50

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in zwei Landkreisen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder eingeschränkt. Um Mitternacht traten im Landkreis Gütersloh und im benachbarten Kreis Warendorf erneut strenge Auflagen in Kraft. Betroffen sind insgesamt rund 640'000 Einwohner. Im Kreis Gütersloh liegt mit dem Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück der Ausgangspunkt des Ausbruchs, auch im Raum Warendorf wohnen viele Tönnies-Mitarbeiter.

Im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen, wie die Landesregierung am Dienstag mitgeteilt hatte. Zudem sollen eine Reihe von Freizeitaktivitäten unterbleiben. So müssen den Angaben zufolge zum Beispiel Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenschwimmbäder und Bars geschlossen vorübergehend werden. Die Vorschriften für die neuen Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni.

Vertreter beider Kreise sprachen von einem "Lockdown light", da Geschäfte und Restaurants weiter geöffnet sein dürfen. Die Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollen Bürger aus Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnte davor, Urlauber aus dem Kreis Gütersloh zu stigmatisieren. "Die Botschaft an alle, die jetzt auf Gütersloh schauen: Es sind ausserhalb der Beschäftigten in der Fleischindustrie so gut wie keine Fälle bisher bekannt", sagte er am Dienstagabend in der ARD.

04:35

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 587 auf 191'449, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Weitere 19 Menschen sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden dem Virus erlegen, wodurch die Zahl der Todesopfer bei 8914 liegt.

Virus zwingt USA in die Knie: Europas Grenzen bleiben wohl dicht für US-Bürger https://t.co/yHh5JzWDzw — BLICK (@Blickch) June 24, 2020

03:35

Trotz Rassismus-Vorwürfen hält US-Präsident Donald Trump an seiner Bezeichnung "Kung Flu" für das Coronavirus fest. Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern in Phoenix (Arizona) er kenne "19 oder 20 Namen" für das Coronavirus.

Dieses Virus war zunächst in China festgestellt worden und verbreitete sich dann über die Welt. "Es gab noch nie etwas, wofür es so viele Namen gab", sagte Trump weiter. Als aus dem Publikum "Kung Flu"-Rufe ertönten, sagte der Präsident unter Applaus: "Kung Flu, ja, Kung Flu."

Trump hat das Coronavirus entgegen der Einschätzung von Experten wiederholt mit einer Grippe verglichen - auf englisch "Flu". Der US-Präsident hatte erstmals am Samstag bei einer Wahlkampf-Kundgebung in Tulsa (Oklahoma) gesagt, er kenne für das "chinesische Virus" verschiedene Namen, darunter "Kung Flu".

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, war am Dienstag vor Trumps Auftritt in Arizona bei einer Pressekonferenz gefragt worden, warum Trump den als rassistisch empfundenen Begriff "Kung Flu" benutze. McEnancy widersprach der Einschätzung, dass der Begriff rassistisch sei, und sagte, Trump wolle mit dem Begriff nur auf die Herkunft des Virus aufmerksam machen.

03:30

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington hat das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit angeordnet. "Es geht darum, Leben zu retten. Es geht darum, unsere Unternehmen wieder zu öffnen. Und es geht darum, Respekt und Fürsorge füreinander zu zeigen", sagt Gouverneur Jay Inslee, der Anfang des Jahres die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt anstrebte. Washington verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fallzahlen um 35 Prozent.

02:10

Brasilien verzeichnet nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden 39'436 neue bestätigte Coronavirus-Fälle sowie mit 1374 weiteren Toten eine Verdopplung der Todesfälle innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Pandemie sind in dem lateinamerikanischen Land mehr 1,1 Millionen Infektionen registriert, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt dem Ministerium zufolge auf 52'645.

