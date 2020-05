09:15

Testosteronsenkende Mittel schützen vor Covid-19. Untersuchungen an Prostatakrebs-Patienten zeigen, dass diese dank der Hormontherapie kaum an Covid-19 erkranken.

An Covid-19 sterben deutlich mehr Männer als Frauen. Das war auch schon bei den anderen Coronaviren-Erkrankungen Sars oder Mers so. Die Gründe dafür sind noch nicht definitiv geklärt. Das Immunsystem von Frauen reagiert schneller und effizienter auf Infektionserreger. Als Ursache dafür werden die unterschiedlichen Sexualhormone vermutet: das weibliche Östrogen und das männliche Testosteron. Das Östrogen unterstützt eine entzündungsfördernde Immunantwort des durch Viren angegriffenen Körpers, Testosteron unterdrückt diese.

Diese Vermutung erhält nun Nahrung durch eine Studie der ETH Zürich und der Universität der italienischen Schweiz (USI) mit einer Untersuchung von 5200 Männern im italienischen Veneto. Gemäss dieser erkranken männliche Krebspatienten im Vergleich mit der gesamten männlichen Bevölkerung 1,8-mal häufiger an Covid-19. Zudem haben sie schwerere Krankheitsverläufe. Dabei zeigte sich aber eine aufsehenerregende Ausnahme: Unter den Männern mit Prostatakrebs, deren Testosteronspiegel medikamentös abgesenkt wird, erkrankten nur sehr wenige an Covid-19. Und keiner dieser Patienten verstarb daran. Möglicherweise sind sie vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 geschützt. Und wenn sie doch infiziert werden, zeigen sie mildere Krankheitsverläufe.

Aus den Prostatakrebs-Forschungen ist es für die ETH-Forscher denkbar, dass testosteronsenkende Medikamente, die über einen begrenzten Zeitraum eingenommen werden, auch Männer ohne Prostatakrebs vor Covid-19 schützen. Allerdings dürfen gemäss den Forschern solche testosteronsenkenden Medikamente erst vorbeugend eingesetzt werden, wenn weitere Studien die Wirksamkeit bestätigen. In der Schweiz wird an rund 300 bereits bekannten Medikamenten die Wirkung gegen Covid-19 erforscht. Zum Beispiel an antiviralen Medikamenten, die gegen HIV, Ebola und Hepatitis-C eingesetzt werden, sowie auch Malariamedikamenten.

In Deutschland wurden nach drei Rückgängen in Folge wieder mehr Neuinfektionen mit den neuartigen Coronavirus gemeldet. Die Reproduktionszahl ging leicht zurück, blieb aber weiter über der Marke von 1.

Die Reproduktionszahl ging nach Angaben des Robert Koch Instituts vom Montag leicht zurück auf 1,07. Das Mass gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York will ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern - allerdings nur in den Regionen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu den insgesamt sieben Bedingungen gehörten unter anderem sinkende Infektionszahlen, ausreichend freie Krankenhauskapazitäten und genügend Test- und Nachverfolgungskapazitäten, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Montag (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz sagte.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 933 auf 170'508, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt binnen 24 Stunden um 116 auf 7533.

Los Angeles will seine Strände nach fast zweimonatiger Schliessung wegen der Coronavirus-Pandemie wieder für Besucher öffnen. Ab Mittwoch sollen die Strände für sportliche Aktivitäten, wie Schwimmen oder Joggen, wieder zugänglich sein.

Für die knapp 40 Millionen Einwohner gelten seit Mitte März umfangreiche Ausgangsbeschränkungen, die nun erst langsam gelockert werden. In dem Westküstenstaat sind nach Informationen vom Montag knapp 69'000 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen, die meisten davon in Südkalifornien. Es starben bisher 2776 Menschen. Diese Zahlen sind deutlich geringer als in dem am stärksten von Corona betroffenen US-Bundesstaat New York.

Das japanische Gesundheitsministerium will am Mittwoch Antigen-Coronavirus-Tests des Herstellers Fujirebio zulassen, sagte ein Ministeriumsbeamter. Damit soll die Anzahl der diagnostischen Tests zur Bekämpfung der Pandemie erhöht werden. Fujirebio, eine Tochtergesellschaft des japanischen Diagnostik- und Labordienstleisters Miraca Holdings, hatte im vergangenen Monat die Genehmigung der Regierung für Japans erste Testkits zur Erkennung von Antikörpern nach einer überstandenen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus beantragt.

China bestätig binnen 24 Stunden nur einen neuen Coronavirus-Fall, tags zuvor waren es 17. Gemäss der Nationalen Gesundheitskommission handelt es sich um einen sogenannten "importierten Fall": ein Infizierter war aus einem anderen Land eingereist. Die Gesamtzahl der Erkrankten auf dem chinesischen Festland liegt nach offiziellen Angaben bei 82'919, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.

Boeing-Chef Dave Calhoun rechnet mit einem schwächeren Anstieg der Passagierzahlen im September als bislang angenommen. "Das Verkehrsaufkommen wird nicht wieder bei 100 Prozent liegen. Es wird nicht einmal wieder auf 25 Prozent kommen. Vielleicht nähern wir uns bis Ende des Jahres der 50-Prozent-Marke. Es wird also auf jeden Fall Anpassungen seitens der Fluggesellschaften geben müssen", sagte Calhoun in einem Interview dem Sender NBC. Auf die Frage, ob eine grosse US-Fluggesellschaft infolge der Pandemie Pleite gehen könnte, antwortete er: "Ja, höchstwahrscheinlich. Wissen Sie, im September werden wir mehr wissen." Eine Boeing-Sprecher stellte im Anschluss der Ausstrahlung klar, dass Calhoun sich auf die allgemein vorherrschende Unsicherheit der Branche bezogen habe, nicht auf eine bestimmte Fluglinie.

Die US-Seuchenbehörde CDC meldet 23'792 neue Coronavirus-Fälle. Damit haben sich 1'324'488 Menschen in Amerika mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Patienten steigt um 985 auf 79'756.

